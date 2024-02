Tout ce que vous devez savoir sur le règlement de la F1 pour la saison 2024

11 jours après le début de la course. De plus, une taxe doit être payée, qui ne peut être restituée que si la demande est jugée valable.

Jugées moins divertissantes par le public et les sportifs, la FIA a annoncé qu’il y aurait 6 courses sprint cette année, avec une modification du format. Cela a été décidé suite aux réclamations répétées concernant la structure du week-end de sprint. Un accord a été conclu pour une réorganisation des séances, avec les essais libres 1 et les qualifications pour le sprint ayant lieu le vendredi (à la place du samedi), la course sprint et les qualifications pour le Grand Prix le samedi et enfin, bien entendu, le Grand Prix le dimanche. Les 6 courses sprint de cette année auront lieu en Chine, à Miami, en Autriche, à Austin, au Brésil et au Qatar.