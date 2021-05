On ne gagne pas une course sur les lignes droites, mais dans les virages. Et c’est là que les F1 sont les plus rapides grâce à leur aérodynamisme. Prenons par exemple la courbe de Rindt au

: la Formule 1 peut y atteindre une vitesse de 190 km/h, alors que le MotoGP ne peut atteindre que 120 km/h au maximum. En outre, les pilotes MotoGP doivent freiner jusqu'à 200 mètres plus tôt que leurs collègues de Formule 1, ce qui se traduit par une différence de temps de plus de 20 secondes par tour à Spielberg, ou une vitesse moyenne de 224,8 km/h pour Valtteri Bottas et 182,6 km/h pour

.