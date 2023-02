Comment le planeur de Fortnite est devenu-il si iconique avec les années ?

Le constat est donc le suivant : si Epic Games et la communauté Fortnite ont transformé ce simple planeur à la fois en emblème du jeu et en objet de collection, ce n’est pas uniquement parce qu’il existe sous de multiples formes et couleurs à collectionner et à empiler dans un inventaire. Mais c’est davantage parce que cette notion de catalogue de planeurs en extension continue a été couplée à un équilibrage fin. Le nombre de modèles différents est important sans être inépuisable ni décourageant, permettant de se constituer facilement une collection personnelle. Et le rôle de l’objet en lui-même durant les affrontements est le résultat d’un compromis d’équilibrage ayant à la fois donné des enjeux de gameplay intéressants et réussi à ne pas altérer la dynamique des matchs. Rappelons-le encore une fois à celles et ceux qui

: tout ceci est purement cosmétique, votre seul avantage, c’est votre style !