Les conseils pour bien débuter sur Rocket Racing

Comme dans n’importe quelle course, le départ est primordial. C’est d’autant plus vrai dans Rocket Racing où les dépassements et les collisions peuvent être un tantinet risqués. On vous conseille donc d’être très alerte au moment de mettre le pied sur l’accélérateur. Quatre feux vont s’allumer successivement, trois rouges et un vert (du grand classique). Si vous appuyez sur la pédale au moment ou le feu vert apparaît, vous aurez un boost gratuit plus ou moins grand en fonction de votre timing. Entrainez-vous pour prendre l’avantage sur vos rivaux dès la ligne de départ.