Les meilleures techniques de construction sur Fortnite

Si vous jouez à Fortnite sur PC à l'aide d'une souris et d'un clavier, vous devez absolument modifier la répartition des touches. Dans les réglages par défaut, le menu de construction apparaît en cliquant sur la touche A et vous créez des composants individuels avec la touche F. Mais il y a bien plus simple.

Si vous jouez à Fortnite sur PC à l'aide d'une souris et d'un clavier, vous devez absolument modifier la répartition des touches. Dans les réglages par défaut, le menu de construction apparaît en cliquant sur la touche A et vous créez des composants individuels avec la touche F. Mais il y a bien plus simple.

Si vous jouez à Fortnite sur PC à l'aide d'une souris et d'un clavier, vous devez absolument modifier la répartition des touches. Dans les réglages par défaut, le menu de construction apparaît en cliquant sur la touche A et vous créez des composants individuels avec la touche F. Mais il y a bien plus simple.

Il vous suffit de modifier les touches de façon à pouvoir atteindre facilement chaque élément (un mur, un sol, une rampe ou un toit) avec une seule main et à n'importe quel moment. Par exemple, si vous vous déplacez avec les touches ZQSD, vous devriez placer les touches de construction juste à côté comme R, E ou A, ou W, X ou C.

Il vous suffit de modifier les touches de façon à pouvoir atteindre facilement chaque élément (un mur, un sol, une rampe ou un toit) avec une seule main et à n'importe quel moment. Par exemple, si vous vous déplacez avec les touches ZQSD, vous devriez placer les touches de construction juste à côté comme R, E ou A, ou W, X ou C.

Il vous suffit de modifier les touches de façon à pouvoir atteindre facilement chaque élément (un mur, un sol, une rampe ou un toit) avec une seule main et à n'importe quel moment. Par exemple, si vous vous déplacez avec les touches ZQSD, vous devriez placer les touches de construction juste à côté comme R, E ou A, ou W, X ou C.

Avant de commencer à construire, assurez-vous d'avoir toujours suffisamment de ressources. Lorsque vous vous déplacez sur la carte et que vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'adversaires à proximité, sortez votre pioche et ramassez tout ce que vous pouvez.

Avant de commencer à construire, assurez-vous d'avoir toujours suffisamment de ressources. Lorsque vous vous déplacez sur la carte et que vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'adversaires à proximité, sortez votre pioche et ramassez tout ce que vous pouvez.

Avant de commencer à construire, assurez-vous d'avoir toujours suffisamment de ressources. Lorsque vous vous déplacez sur la carte et que vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'adversaires à proximité, sortez votre pioche et ramassez tout ce que vous pouvez.