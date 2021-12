Forza Horizon 5 : débloquer le Voyage Instantané et le rendre gratuit

, c’est pour faire de la route. Le truc, c’est qu’avec la multitude d’activités à disposition et la taille considérable de la carte dans ce cinquième épisode, on peut bien se passer de certains trajets. Bonne nouvelle : c’est tout à fait possible. Par contre, attendez-vous à mettre la main à la pâte. Ainsi qu’au portefeuille.

D’ailleurs, cette propriété, parlons-en. Appelée “Buenas Vistas”, c’est elle qui vous permet de déverrouiller le Voyage Instantané une fois achetée. Mais on ne parle pas d’un petit T3 dans le centre de la France, non. “Buenas Vistas” est une immense villa en bord de mer dotée d’une piscine privée. Vous l’avez sûrement déjà compris, mais son prix est assez élevé : 2 000 000 de crédits. Le plus gros du travail est donc d’en farmer suffisamment pour vous l’offrir, à coups d’événements en tout genre ou en revendant les bolides que vous n’utilisez plus. Une fois passé(e) à la caisse, vous pouvez alors profiter du Voyage Instantané autant que vous le souhaitez. Seul problème restant : ce dernier peut s’avérer particulièrement onéreux pour les petites bourses, mais là encore nous avons une solution.