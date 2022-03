France-Angleterre : Le crunch est lancé en VTT

. Les deux nations sont des puissances incontournables du VTT descente depuis l’apparition de la discipline en compétition au début des années 1990. Sur les 192 médailles décernées aux championnats du monde depuis 1990, la France et l’Angleterre en ont arrachées 100 (hommes et femmes confondus). Même constat sur le général de la Coupe du Monde, remporté 37 fois par un Français ou un Anglais sur les 58 titres mis en jeu entre 1990 et 2021.

Le pilote du team Orange mord la poussière et voit s’envoler ses espoirs de titre mondial (il ne sera même pas sur le podium). Ce crash est rentré dans les livres d’histoire de la discipline et a longtemps frustré Steve Peat. "C’est la seule fois où j’ai pleuré à cause d’un mauvais résultat" avouera-t-il plus tard. La frustration fut d’autant plus grande pour le Britannique que le titre revient à nouveau à un Français en 2004, Fabien Barel.

n’y est pas pour rien, lui qui détient le record du nombre de titres mondiaux avec sept couronnes. Jusqu’en 2005, les Tricolores ne laissent d’ailleurs que des miettes à leurs concurrents, remportant 10 titres mondiaux sur les 16 mis en jeux depuis 1990. Par deux fois, Vouilloz termine devant Steve Peat (à Vail en 2001 et Kaprun en 2002). Les deux hommes lancent alors le duel franco-britannique qui perdure toujours aujourd’hui dans la discipline. "Pour moi, perdre tous ces championnats du monde contre Nico a été assez difficile à gérer" reconnaissait l’Anglais dans une vidéo où les deux légendes de la descente avaient été réunies par Shimano. "C’est d’autant plus frustrant en tant que compétiteur que tu dois attendre une année de plus avant de pouvoir prendre ta revanche car les mondiaux se déroulent sur une seule course. En Coupe du Monde, tu peux rapidement switcher sur la course d’après et rebondir rapidement. Mais sur le championnat du monde, Nico a toujours su trouver le bon rythme. Et quand ce n’était pas lui, c’était un autre Frenchie qui était là…".

permet à la France de remporter 12 titres dans les années 1990 et 2000. C’est à la fin des années 2000 que la Perfide Albion affute ses armes et commencent à damer le pion aux Français. L’offensive est menée par la famille Atherton qui arrache les titres hommes et femmes la même année en 2008.