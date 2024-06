Dix ans après, Fred Fugen raconte son Red Bull Skycombo

« On s’est rendu compte assez rapidement que si on voulait vraiment avoir du temps pour faire les figures souhaitées en chute libre, il fallait vraiment prendre beaucoup d’altitude. Les parachutes, il faut les ouvrir à peu près 1 000 mètres au-dessus du sommet, et il fallait qu’on ait encore de l’altitude pour faire nos figures. Donc en faisant les calculs, il fallait qu’on parte à 10 000 mètres. Au départ, on n’avait pas imaginé ça, et une attitude pareille, ça amène pas mal de difficultés comme l’utilisation de l’oxygène en chute libre, et l’obtention des autorisations nécessaires. 10 000 mètres, c’est à cette altitude que volent les avions de ligne, et il faut savoir qu’au dessus du Mont Blanc, c’est un carrefour européen assez fréquenté. Donc il fallait pouvoir se frayer un chemin entre guillemets. Assez tard, on a appris que c’était la tour de contrôle de Genève qui gérait cet espace aérien, mais grâce à des potes de potes, on a pu les contacter, et ils nous ont donné un créneau qui ‘dérangerait le moins’ : le week-end, entre 15h20 et 15h25. C’est hyper serré. »

« Honnêtement, on ne se rendait pas compte à quel point c’était compliqué, mais on l’a bien mesuré par la suite (rires). On avait imaginé ce projet en 2013 au départ, et on avait commencé à se préparer. La première chose, c’était de trouver un système d’oxygène pas trop volumineux pour nous permettre de faire nos figures. On s’était tourné vers une société qui fait du matos pour les militaires, mais ça n’a rien donné. »