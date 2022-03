Fred Fugen : le ciel à ski

Les codes sont faits pour être cassés, et certains hommes sont conçus pour s’en charger le plus régulièrement possible. C’est le cas de Fred Fugen qui, après avoir flirté avec un phare charentais et la pyramide de Képhren en wingsuit , nous offre aujourd’hui un projet totalement dingue « qui est avant tout un hommage à Vince [Reffet, ndlr.] et mélange les disciplines, tout à fait dans l’esprit des Soul Flyers » explique-t-il.

L’idée ? Sauter avec des skis aux pieds à 6500 mètres d’altitude, enchaîner des figures en chute libre et atterrir sur une pente pour mieux finir en speedriding . Soit une première mondiale assortie d’une autre nouveauté : un départ depuis un télésiège accroché à une montgolfière. Une folie que Fred a accepté de nous raconter par le menu.

La plus haute station du monde © Dom Daher

Une histoire de harnais

À la base du projet, il y a avant tout une innovation technique : le harnais MUTANT développé par le regretté Vince Reffet. Soit une trouvaille qui permet « de transformer un harnais classique en harnais de speedriding en passant d’un point haut à un point bas » explique Fred. « Tu te retrouves donc pendu par le bassin et plus par les épaules, et tu peux skier. Sans cette évolution technique, nous n’aurions peut-être jamais eu l’idée de faire ça. »

Parce que oui, le projet Sky Skiing ne date pas d’hier : « On avait imaginé ça avec Vince et on s’était entraînés à sauter avec des skis et faire des figures synchronisées en 2018. Puis, on a continué à pratiquer un peu de temps en temps, mais Vince nous a quittés en 2020. J’ai toutefois voulu aller au bout du projet ». Qui a donc redémarré il y a quelques mois, à Dubaï.

Le matos de Fred © Dom Daher

En ski à Dubaï

« Comme je me suis retrouvé seul pour faire les figures, j’ai demandé à mon pote et caméraman Vincent Cotte de m’accompagner sur la phase de chute libre. » explique Fred. En novembre 2021, les deux comparses ont donc mis le cap sur Dubaï pour y réaliser pas moins de 150 sauts d’entraînement, en partant depuis un avion : « Il faut quand même se même se figurer la chose : j’ai survolé le désert, avec des skis aux pieds, pendant un mois… autant dire que les gens nous regardaient bizarrement (rires). »

Entraînement à Dubaï © Vincent Cotte

Une fois ces premiers sauts effectués, Fred a ensuite attaqué début 2022 une phase d’entrainement avec sa voile : « Elle fait 8m2 et bombarde vraiment ! Mais c’est une voile de parachutisme , et pas de speedriding. Tu peux en faire avec, mais ça n’est pas fait pour ça. Il fallait donc que je m’habitue à tout le matos en faisant toutes sortes de runs, histoire de savoir ce que j’allais faire le jour J ! »

Direction La Clusaz

Pour donner vie à Sky Skiing , Fred Fugen a choisi La Clusaz. Pourquoi ? Avant tout parce que le spot lui tient à cœur : « On habitait juste à côté avec Vince et on y a fait beaucoup de choses… » Mais ce n’est évidemment pas tout : « La pente et l’altitude de la montagne correspondaient à ce que je voulais faire » poursuit-il. « Comme la chorégraphie dure 45 secondes et colle avec un saut en parachute classique à 4000 mètres, il fallait ajouter ces 4000 mètres au-dessus du sommet que j’allais rider. Et celui de la Clusaz est à 2500 mètres, ce qui nous amenait à 6500 mètres. »

La piste ultime de La Clusaz © Vincent Cotte

Soit l’altitude idéale, puisqu’au-dessus de 6500 mètres, « tu as besoin d’oxygène en chute libre. Et je voulais éviter ça, parce que sauter avec un masque et des bouteilles, c’est très contraignant. Je le sais pour l’avoir fait avec Vince pour notre projet Skycombo en 2014… »

Très haute Savoie © Dom Daher Avant le décollage © Dom Daher Direction des pistes (très) noires © Dom Daher Des oeufs et de l'énergie © Dom Daher

Le grand saut

Début mars 2022, quatre ans après ses premier sauts, Fred Fugen a donc enfin pu réaliser un rêve partagé avec Vince Reffet en Haute-Savoie. Et ce malgré « des conditions de neiges pas optimales et un break de trois mois entre les premiers entraînements et la réalisation. » détaille-t-il. « Mais je suis heureux et soulagé d’avoir pu monter ce projet complexe avec l’aide de Dino Raffault, le réalisateur de la vidéo. Au total, on a fait une quinzaine de sauts en quatre jours pour shooter tous les plans que nous avions en tête. »

L'immense Fred Fugen © Dom Daher

Des plans qui comprenaient donc un premier saut en télésiège : « Cette idée est venue suite à une discussion avec Red Bull sur la dimension un peu déjà-vue du départ en helicoptère. Avec Vince, nous avions déjà imaginé partir en ski de la tranche arrière d’un avion, mais ça ne s’était jamais fait parce que c'était trop compliqué pour de nombreuses raisons. Mais lorsqu’on m’a parlé du télésiège, j’ai tout de suite imaginé le truc et que je me suis dit que ce serait fou ! »

Mais encore fallait-il trouver le moyen de le suspendre, ce télésiège : « On a cherché un hélico auquel on pouvait l’attacher, mais aucun pilote n’a accepté. On s’est donc replié sur une montgolfière… et ça marche très bien ! J’ai volé pendant une demi-heure sur un télésiège. J’étais hyper bien assis (rires). C’était très marrant, et surtout, c’est du jamais vu à ma connaissance ! » On confirme… et on vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour une autre première signée Fred !