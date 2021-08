? « C’est l’endroit qui s’y prête le mieux. Il y a vraiment une sorte de porte entre les bâtiments qui déboule sur une falaise où l’on peut récupérer de la hauteur et continuer le vol en sécurité. Le but, c’est d’utiliser les possibilités de la wingsuit pour mettre en valeur un spot et y réaliser des trajectoires intéressantes, potentiellement nouvelles. Et un vol à plat dans un décor urbain, c’est une grande première. Je n'ai jamais vu ça ailleurs."

« Alors certes, il faut être précis pour réaliser un tel vol et passer près du sol et des parois, mais pour moi, ça n’est pas le plus compliqué » enchaîne Fred. « Ça vient avec l’expérience. Je fais de la wingsuit depuis vingt ans et je m’entraîne non-stop pour garder ce niveau de précision. Le plus gros danger, c’était surtout de garder suffisamment de vitesse pour sortir des immeubles et atteindre la falaise avant d'ouvrir le