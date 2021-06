Survoler les plus hauts sommets du

mont Liban

en

, y compris son point culminant, le Qurnat as Sawda (3088m). Voilà l'objectif que s'était fixé le french trio

-

Vincent Cotte

-

Aurélien Chatard

en débarquant au pays du Cèdre. Une première mondiale dont le premier ne se souvient pas sans émotion : "Sauter d'aussi haut, au-dessus des montages et des cèdres, et finir dans le canyon, c'est magnifique. Tout comme l'ouverture des parachutes entre deux falaises avant l'atterrissage. L'endroit est plein de couleurs et de paysages mêlés qui font toute sa beauté."