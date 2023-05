Comment Fred Fugen a survolé Tokyo en wingsuit

Une de plus. Fred Fugen , membre fondateur des Soul Flyers repousse encore les limites de la wingsuit . Après Dubaï , la Clusaz , le plateau de Gizeh ou encore la Charente-maritime , il survole cette fois les grattes-ciel de la capitale japonaise aux côtés de Vincent Cotte dans un projet bien nommé : Tokyo Dive. Il raconte nous ici les coulisses de ce projet complètement fou.

01 Une première mondiale

"Il y a un an, Vincent et moi sommes entrés en contact avec Red Bull Japon pour organiser un projet en wingsuit là-bas. C’est un pays que je ne connaissais pas du tout. Le parachutisme n’y est pas très développé et j'avais envie d'y réaliser un projet. Jusqu’à présent, aucun vol en wingsuit n’avait été fait au-dessus de Tokyo."

02 Un travail de longue haleine

"On a d’abord commencé par chercher des spots où on pouvait voler et on s’est très vite intéressés à cet immeuble, le Siège du gouvernement métropolitain de Tokyo, qui est en plein cœur du centre de Tokyo. Mais voler au-dessus d’une ville de 14 millions d’habitants, ce n’est pas si simple et plusieurs mois se sont écoulés avant qu’on ne décroche les autorisations nécessaires. Lorsqu’on les a enfin reçues, on était déjà sur place."

Deux voiles à Tokyo © So Hasegawa/Red Bull Content Pool

03 Un “one shot”

"On a finalement obtenu le permis pour effectuer un seul et unique saut sur un créneau de trois jours, entre le 15 et 18 mai. Ça a été la grosse difficulté de ce projet. On n’a pas pu faire de repérages préalables ni même nous entraîner. C’était un one shot, ça met une pression monstre. C’est l’un des sauts les plus techniques qu’on ait eu à réaliser. On s’entraîne toute une vie pour un vol comme celui-là, un vol où on n’a pas droit à l’erreur."

04 Un saut matinal

"On a finalement sauté le 17 mai, très tôt le matin. On a décollé à 6 heures pour sauter à 6h30. Ça ne se voit d’ailleurs pas du tout sur les images puisqu’en ce moment, le soleil se lève à 4h40."

Un hélico à Tokyo © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

05 Un vol en deux temps

"On a sauté à 8000 pieds soit, 2500 mètres. La capitale est si grande que quand tu es sur le patin de l’hélico à cette hauteur-là, tu ne vois que de la ville à l'horizon. C’est un environnement vraiment très impressionnant qui t’en met plein la vue avant même d’avoir sauté. Après le saut, on a d’abord survolé une partie de la ville avant d’entrer dans la deuxième phase de vol beaucoup plus intense avec le passage entre les deux tours jumelle du Siège du gouvernement métropolitain. C’était une partie très technique, bien qu’on soit habitués à ce genre de vol. Et ça n’a pas été la seule puisque l’autre, c’était l’atterrissage."

Au-dessus de 14 millions d'habitants © Soul Flyers

06 Un atterrissage risqué

"Notre piste d’atterrissage, c’était un rooftop perché à 30 mètres de haut et qui faisait 30 mètres par 30. La difficulté, c’est que cette piste était entourée d’immeubles. C’était donc un saut compliqué et très technique mais réalisable si on avait une bonne météo, ce qui a été notre cas heureusement. Il faut imaginer que les turbulences qui peuvent être créées avec les immeubles, ou les accélérations de vent qui peuvent se créer entre eux - l’effet venturi - comportent un risque majeur pour nous. On ne peut très vite être déviés de notre trajectoire. Il ne fallait donc pas de vent du tout pour que l’atterrissage se passe bien. Par chance, il n'y en a pas eu."

Atterrissage serré © Keisuke Kato/Red Bull Content Pool

07 Un changement de dernière minute

"En l’air, les choses étaient différentes. Entre 2500 et 500 mètres, on pouvait sentir les rafales. On le savait et on voyait bien que notre hélicoptère avait du mal à se positionner et à rester stable. Quand on est partis, après quelques secondes de vol, on s’est rendus compte qu’on était contrés par le vent, qu’on n’arrivait pas à aller aussi loin qu’on le voulait. Il a donc fallu prendre une décision pendant la chute libre... qui a été de changer de trajectoire au dernier moment !"

Entre les tours © Kunihisa Kobayashi/Red Bull Content

"Au lieu de faire une grande ligne droite puis un grand virage à gauche, on est partis à gauche tout de suite avant de faire un virage à droite. Tout ça a été rendu possible en quelques secondes grâce à nos systèmes de communication, mais aussi à notre expérience. Ce changement nous a permis de réaliser la trajectoire qu’on avait imaginé, d’ouvrir à la bonne hauteur et de nous poser en toute sécurité."

"Globalement, ce projet est une belle réussite. On est hyper honorés d'avoir mené à bien ce vol historique qu'on aimerait reproduire au-dessus d'autres grandes villes du globe. Pourquoi pas Paris ?"

