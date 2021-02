Qui sont les freeriders à l'affiche de Make Believe ?

Il le confie dans le film, c’est en construisant lui-même un tremplin dans son jardin, à Aspen, quand il était jeune que

, s’est mis au ski. Quelques année plus tard, et après avoir écumé toutes pistes de freeride possibles pour différentes productions de TGR, Colter Hinchliffe ne rêvait que d'une seule chose. : « passer plus de temps chez [lui] pour pouvoir skier là où [il a] grandi. » C'est désormais chose faite, et c'est à découvrir en haut de l'article.