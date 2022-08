Red Bull Challengers : comment FunKa a survécu à l’enfer d’Hadès

“La dinguerie de ce run, c’est que je joue quasi parfaitement pendant l’intégralité du jeu - hormis 2-3 erreurs dans le choix de mes sorts - et me retrouve avec beaucoup de vie et à faire de gros dégâts avant d’arriver sur Hadès (le boss final, ndlr). Hadès, vraiment, je l’éclate. Jusqu’à la deuxième phase. À ce moment-là, il fait un truc très particulier dont je ne me souvenais pas. Pendant qu’il parle je me prépare à lui infliger un max de dégâts, mais il commence cette phase avec une énorme onde de choc qui détruit tout sur son passage. Là, je suis littéralement collé à lui, je prends le premier hit, puis j’ai le mauvais réflexe d’essayer d’en sortir en dashant. Sauf que… c’est une onde de choc comme je l’ai dit. Donc je la mange une deuxième fois avant qu’il m’achève dans un coup de hache, et je me retrouve à perdre ma première vie. Voilà, un combat qui devait être gratos tourne au vinaigre. La panique, 110 battements par minute et plus le droit de me faire toucher jusqu’à la fin du run.”