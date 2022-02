Voici comment FURIA a acquis le statut Legends dans Counter Strike: GO

. Alors que cette année, la formation compte grimper encore plus haut parmi l’élite,

Le reportage nous emmène d’abord dans l’antre de FURIA à Monterrey, au Mexique. C’est là que l’équipe s’entraîne mentalement et physiquement. On y rencontre les joueurs historiques du crew, Yuri 'yuurih' Boian, Andrei 'arT' Piovezan, Kaike 'KSCERATO' Cerato, Vinicius 'VINI' Figueiredo, ainsi que le petit nouveau André 'drop' Abreu. Des personnalités emblématiques de Counter Strike: GO interviennent également dans le film comme Nemanja 'huNter-' Kovač de G2 Esports.