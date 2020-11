Comment bâtir (gratuitement) une bonne équipe FUT 21

n'a qu'une envie : vous pousser à investir de l'oseille pour acheter des packs et des points FIFA. Et comme dans la vie, les meilleurs joueurs coûtent cher. Très cher.

Vous le savez, FIFA 21 Ultimate Team n'a qu'une envie : vous pousser à investir de l'oseille pour acheter des packs et des points FIFA. Et comme dans la vie, les meilleurs joueurs coûtent cher. Très cher.

Mais si vous voulez économiser de l'argent (ce qui est compréhensible) ou tout simplement accéder à la gloire, les louanges et le champagne à la seule sueur de votre front (ce qui est louable), on vous donne quelques conseils.

C'est prouvé : le fait de lire nos conseils pour level up sur FIFA 21 suffira à faire trembler tous vos potes et l'intégralité de la planète FUT

1. Choisissez la bonne ligue ou la bonne nation

2. Sachez comment vous voulez jouer

3. Maîtrisez la meta

Chaque edition de FIFA a ses particularités, et des choses qui fonctionnent à chaque fois en avantageant certains styles ou certaines techniques. On appelle ça la meta, et vous devez la connaître pour performer.

