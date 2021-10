Après quelques semaines un peu nerveuses, pendant lesquelles nous n'étions pas sûrs à 100% qu'EA allait relancer l'un des meilleurs modes de jeu de l'année dernière, le Salon Argent est bien arrivé sur FIFA 22 Ultimate Team . Le format est sensiblement le même que l'année dernière, ce qui signifie que nous pouvons prédire avec une confiance raisonnable ce à quoi nous pouvons nous attendre et comment construire une équipe qui va conquérir tout ce qui se présente à elle.

Le gameplay semble intéressant et différent avec ces joueurs. Ryan Pessoa

"Le Salon Argent a été un succès surprenant dans le dernier jeu, permettant aux gens de revivre leurs vieux fantasmes comprenant des joueurs argents brésiliens des jeux passés", explique Ryan Pessoa , joueur professionnel pour Manchester City Esports et athlète Red Bull. "Le gameplay semble intéressant et différent avec ces joueurs, surtout au cours des premiers mois, lorsqu'il n'y a pas trop de cartes spéciales super-boostées à 74. Ne passez pas à côté de cette dose de fun !"

Pour notre plus grand plaisir, le Salon Argent est de retour dans FIFA 22 © EA

Qu'est-ce que le Salon Argent dans FUT 22 ?

FUT 22 : le guide pour tirer le meilleur du Salon Argent © EA

Le Salon Argent est un mode de jeu des Matchs Amicaux : FUT Live où vous pouvez jouer contre d'autres équipes composées uniquement de joueurs argents. Soit le seul critère de qualification pour y accéder. Cela peut inclure des cartes Libertadores notées entre 65 et 74, mais aussi des cartes spéciales comme celle de l'équipe de la semaine, à condition qu'elles se situent dans cette fourchette.

Presque tous les mercredis à 19 heures (heure française), EA ajoute au jeu des objectifs Silver Stars qui vous permettent de débloquer un joueur argent de l'Équipe de la semaine ou un joueur à 74 lié à la promotion spéciale en cours (par exemple, FUT Future Stars ou FUT Freeze). Ces objectifs ressemblent traditionnellement à ceci, dans le jeu de l'année dernière et probablement dans FUT 22 :

Marquer 6 buts avec un joueur argent dans le Salon Argent

Faire 8 passes décisives avec un joueur argent dans le Salon Argent

Gagner 3 matchs avec une équipe complète en argent dans le Salon Argent

En fonction de votre niveau de jeu, ces objectifs peuvent être atteints en trois matchs à gros scores ou en quelques heures. Le plus difficile est parfois d'engranger les victoires, car le matchmaking peut être un peu chaotique parfois, ce qui entraîne des différences de niveaux gênantes.

Comment construire une équipe pour le Salon Argent de FUT 22 ?

Gardez un œil sur les joueurs les plus rapides 👀 👀 © EA

Construire une équipe adaptée au Salon Argent n'est pas très différent de construire une équipe normale dans FUT 22, à part en ce qui concerne les limitations de notes. Cependant, il peut être difficile de trouver des cartes argents avec un bon rapport qualité-prix, rapides et efficaces, et vous découvrirez peut-être que vos tactiques habituelles dans FUT Champions et Rivals ne sont pas aussi prolifiques avec des joueurs moins bien notés.

Nos conseils pour aborder la constitution de votre équipe argent :

Gardien de but : N'importe qui fera l'affaire, à condition qu'il établisse de bons liens avec votre défense. EA n'a publié qu'une seule carte spéciale de gardien de but en tant que récompense Silver Stars dans le FUT de l'année dernière, vous devrez donc sûrement vous rendre sur le marché pour trouver celui qui vous convient.

Défense : Si vous jouez avec une défense à quatre, recherchez des défenseurs centraux avec une vitesse de 70 ou plus et des défenseurs latéraux avec une vitesse de 80 ou plus. En deçà, vous risquez de vous faire surprendre, même en appliquant les styles appropriés. La vitesse est l'élément essentiel, car la plupart des autres capacités des joueurs sont très limitées au niveau argent. Cela dit, avoir un bon pied faible est toujours un bonus car cela facilite les passes dans les situations défensives délicates. Dans le cas d'une défense à cinq avec trois centraux, recherchez une touche de vitesse supplémentaire pour les défenseurs latéraux gauche et droit, car ils devront couvrir plus de terrain.

Milieux de terrain centraux : Que vous ayez des MC box-to-box ou que vous préfériez travailler avec un ou deux MDC, les statistiques clés seront les passes et les dribbles, qui jouent un rôle important dans le début de la méta de FUT 22. Une bonne frappe (et particulièrement tout ce qui concerne les tirs en finesse) est un bonus, mais être capable de conserver le ballon et faire des passes tranchantes est essentiel.

Ailiers : Rapidité, passes et dribbles, dans cet ordre. Dans le Salon Argent, surtout en début de cycle, vous rencontrerez des arrières latéraux lents et affreux. Optimisez votre avantage en mettant autant de vitesse que possible sur les côtés. Le tir est également utile, mais la plupart du temps, vous voulez juste découper le défenseur latéral et le mettre dans l'assiette de vos attaquants.

Milieu de terrain offensif : Si vous aimez utiliser une formation avec un MOC, assurez-vous qu'il a de bonnes capacités de dribble, de passe et de tir, idéalement avec un pied faible solide et des stats qui aident aux tirs en finesse et de loin. La vitesse est moins importante que le reste des attaquants.

Attaquants : Rapidité et tir. Le dribble est également utile, même si, dans l'idéal, ces joueurs ne font pas grand-chose d'autre que de se libérer et d'envoyer le ballon dans les filets du gardien. Si vous vous retrouvez avec un joueur plus lent, assurez-vous au moins qu'il puisse dribbler.

Remplaçants : Assurez-vous d'en avoir ! Le rythme naturel de fin de match est particulièrement dévastateur dans le mode Salon Argent, où le premier XI se fatigue plus nettement que dans les autres modes. Rappelez-vous que les remplaçants ne bénéficient pas de tous les avantages de la note de collectif, mais qu'ils obtiennent chaque centimètre carré du style que vous leur avez apposé. Alors trouvez quelques ailiers ou attaquants avec une vitesse de 90 ou plus et faites-les jouer pendant les 20 dernières minutes pour semer la pagaille.

Pour les styles, vous n'avez pas besoin d'aller trop loin et d'investir dans des Chasseurs et des Ombres pour tout le monde, mais si vous utilisez régulièrement des joueurs et que vous voulez les garder dans l'équipe, cela peut être un bon investissement. Catalyseur est un moyen moins coûteux d'ajouter de la vitesse aux joueurs, et il améliore également les passes, ce qui peut être vital sur le terrain. Une équipe du Salon Argent avec un Catalyseur à 700 crédits sur la plupart des joueurs de champ sera nettement plus rapide que sans.

L'autre chose à garder à l'esprit avec les équipes du Salon Argent est que vous devrez les changer régulièrement ! Intégrer le nouveau TOTW argent (ou la carte promotionnelle) publié chaque semaine dans l'équipe fait partie du charme du mode, d'autant plus que ces cartes sont souvent bien meilleures que les cartes argents dans le jeu, alors n'ayez pas peur de modifier et d'élaborer des équipes sur des sites comme FUTHEAD et FUTbin.

Quelles tactiques fonctionnent dans le Salon Argent de FUT 22 ?

Utiliser des joueurs argents signifie que certaines des choses sur lesquelles vous comptez habituellement avec votre équipe principale ne sont pas adaptées au Salon Argent. Si vous comptez sur des tirs en finesse en dehors de la surface de réparation, sur des gestes techniques cinq étoiles, ou sur des dribbles précis et des finitions adroites, vous trouverez peut-être que ces joueurs ont du mal à correspondre à votre vision du beau jeu.

Les choses sur lesquelles compter dans le Salon Argent :

Vitesse : Bien sûr, c'est toujours pareil, mais le fait de faire courir des ailiers à plus de 90 de vitesse contre des latéraux peu véloces reste un moyen efficace de créer des occasions de but.

Passes en profondeur au sol : Le ballon flottant peut être facile à défendre (l'IA s'en charge souvent), mais la variante basée sur le maintien des deux gâchettes (L1+R1 sur PlayStation, LB+RB sur Xbox) a une trajectoire plus plate et s'est avérée très efficace pour nous dans le Salon Argent. Lorsque vous reprenez la possession du ballon, activez une course manuelle de vos attaquants ou regardez le radar pour les voir bouger, puis envoyez le ballon à ras de terre pour qu'ils prennent le ballon dans l'espace. Faire cela à partir de positions larges dans votre propre moitié de terrain semble particulièrement efficace.

Défense agressive : La règle d'or de la défense dans les compétitions de FIFA est de ne pas prendre un défenseur central et se précipiter vers l'attaquant, car cela laisse un espace ouvert que le deuxième attaquant peut prendre. Mais dans le Salon Argent, les footballeurs contrôlés par votre adversaire ne supportent pas aussi facilement une forte pression. Ils ne danseront certainement pas autour de vous avec des dribbles à 90 ou plus et leur sang-froid est affecté par la proximité. La course de vos MDC ou DC vers le porteur du ballon peut provoquer des erreurs de sa part, et l'utilisation des instructions du pad directionnel (haut + haut pour le piège du hors-jeu, haut + droit pour le pressing intense) peut les harceler pour provoquer des pertes de balle que vous ne pourriez pas obtenir dans un autre mode. Cela reste néanmoins risqué, alors faites-le avec prudence.

Possession : Ce n'est pas tout à fait une méta-but en or, mais les joueurs sont souvent impatients de remplir leurs objectifs dans les matchs amicaux FUT Live, et le Salon Argent ne fait pas exception. Tirez-en profit en gardant le ballon. N'essayez pas de faire une passe risquée si elle ne semble pas pouvoir passer. Si votre adversaire est du genre impatient, il n'appréciera pas cela et déplacera ses joueurs de manière agressive pour essayer de vous déposséder du ballon, ce qui laisse souvent des espaces à exploiter.

Marquez trois buts avec un joueur argent en trois matches © EA

Le Ball-roll face au gardien : Il faut un peu d'entraînement pour l'apprendre, mais une fois que vous savez comment courir vers le gardien et utiliser un ball-roll pour le contourner, c'est un moyen terriblement efficace de marquer dans les situations de un contre un. Étant donné les faibles capacités de tir de la plupart des joueurs argents, et les incroyables compétences de gardien de la plupart des portiers de FUT 22, le ball-roll sur le gardien a un pourcentage beaucoup plus élevé de chances de déboucher sur un but que tout autre type de tir. Assurez-vous simplement qu'il n'y a pas de défenseurs qui vous couvrent lorsque vous tentez de tirer après le ball-roll.

Que puis-je faire d'autre avec mon équipe argent sur FUT 22 ?

Une fois que vous en avez terminé avec les défis Stars Argent, il peut être tentant de ressortir votre équipe principale et de recommencer à grind pour le reste de la semaine, mais il est utile de vérifier ailleurs dans le menu Objectifs, car il arrive qu'EA lâche un autre ensemble de défis : les Stars en Argent.

Les Stars en Argent offrent de pures récompenses. Il y a quatre objectifs, chacun d'entre eux vous donnant un joueur rare noté 75+, mais le plus important, c'est qu'en complétant le set, vous obtenez un Pack Méga Rare. Tout cela n'est pas échangeable, mais cette année, pour la première fois, les Packs Méga Rare vous garantissent un joueur noté 83+ parmi leur contenu. Au début du jeu, cela pourrait bien vous donner un coup de pouce, même si ce n'est qu'un or rare banal.

Ces objectifs peuvent être atteints dans les Clashs d'équipes en difficulté professionnelle ou supérieure ou, si vous êtes totalement masochiste, en Division Rivals. Il faut également garder à l'esprit que, bien qu'ils soient clairement conçus pour encourager l'utilisation de votre équipe argent, rien ne vous empêche d'avoir des remplaçants en or et tous ne nécessitent pas une équipe de départ complète en argent.

Marquer 10 buts avec des joueurs TOTW argents

Faire 8 passes décisives avec un joueur argent

Gagner cinq matches avec 11 joueurs argents dans votre équipe de départ

Marquer trois buts avec un joueur argent lors de trois matches différents (il ne doit pas nécessairement s'agir du même joueur).

Une fois que vous avez terminé, vous obtenez votre Pack Méga Rare pour aller avec les petits joueurs à 75+.

