League of Legends : G2 remporte le Winter Split

Ce dimanche, ils étaient opposés à

MAD Lions KOI

, équipe (relativement) surprise. Sortie du loser bracket,

les MAD ont successivement éliminé GIANTX, Team Vitality, Fnatic et BDS

. Mais face à G2, ils ont eu la mauvaise idée de ne pas bannir la LeBlanc de

.

En 2024, il n’a toujours pas perdu une game sur ce champion

. Il faut dire que l’équipe compte aussi

Hans Sama en botlane

, et qu’il est fortement conseillé de ne pas le laisser jouer ses deux mains (Kalista et Draven). Le Danois s’en est donc donné à cœur joie sur LeBlanc et Azir.