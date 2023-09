G2 Esports revient sur son triomphe à l’IEM de Cologne et le futur de CS:GO

L’équipe créée par Carlos Rodriguez (A.K.A ocelote) a soulevé son dernier trophée CS:GO dans la cathédrale de Counter Strike , à Cologne. En finale, G2 a dû se défaire d’ENCE. Vingt-quatre équipes se sont affrontées dans une Lanxess Arena pleine à craquer pour ce qui était le dernier IEM de Counter Strike:Global Offensive avant l’arrivée de Counter Strike 2.

De quoi rendre l’évènement encore un peu plus particulier pour Nikola ‘NiKo’ Kovač : “C’est génial de remporter l'un des tournois les plus prestigieux de CS:GO, d’autant plus que c’est le dernier.” Le joueur de G2 s’est dit “super fier des garçons après cette victoire”.

L’IEM de Cologne, au fil des années, a accueilli de nombreuses batailles épiques... Et l’édition 2023 n’a pas dérogé à la règle. Sur sa route, G2 Esport a rencontré FaZe Clan, Team Vitality et Astralis. Ces deux dernières ont d’ailleurs réussi à remporter des maps face à l’équipe allemande. Pour la grande finale, c’est ENCE qui, après avoir éliminé 9INE, Fnatic et Heroic, se dressait sur le chemin de G2.

D'après Rasmus ‘HooXi’ Nielsen : “La victoire contre FaZe nous a donné énormément de confiance avant d’affronter Vitality. Et une fois qu’on a passé Vitality, on savait qu’on avait une chance de soulever la coupe.”

G2 a remporté les deux IEM de 2023 : Catovice et Cologne © Adela Sznajder/ESL

Devant 37 000 fans, ENCE et G2 ont débuté leur “best of five” sur Nuke et Mirage. Les samouraïs ont démarré pied au plancher en remportant les deux maps, notamment grâce à la performance de Justin ‘Jks’ Savage sur la première carte.

Sur Mirage, les débats se sont équilibrés, chaque équipe réussissant à remporter des rounds. À mi-parcours, c’est ENCE qui profitait d’une courte avance via notamment deux doublés au pistolet de Paweł ‘dycha’ Dycha et d’Alvaro ‘SunPayus’ Garcia. G2 réussissait toutefois à refaire son retard, en terminant le round sur un score de 16-10.

ENCE a rapidement réagi en remportant la série sur Anubis. Après une victoire au pistol round , G2 a subi les foudres de l’équipe Finlandaise quelques rounds de suite. Finalement, la map s’est terminée sur un 16-13 pour ENCE.

Pour la quatrième série, c’est Ancient qui a été choisie. Les samouraïs ont pris l’avantage avant un retour fulgurant d’ENCE qui a réussi à recoller à 9-9. C’est à ce moment-là que NiKo a pris les choses en main avec un doublé au meilleur moment. À partir de là, G2 a n’a plus levé le pied jusqu’à remporter la série sur un cinglant 16-9.

C’est ce clutch qui permet à l’équipe fondée par Ocelote de gagner une troisième map, le tournoi et d’ainsi rejoindre FaZe et Fnatic, seules équipes jusque-là capables de remporter les IEM de Katowice et de Cologne la même année. Avec ce trophée, G2 consolide un peu plus sa place dans la grande histoire de Counter Strike.

“Chaque fois qu’on est en confiance et qu’on arrive à se mettre en rythme, personne ne peut nous arrêter.” a déclaré HooXi : “J’ai l’impression qu’on a le plafond le plus haut de toutes les équipes, donc quand on est tous en forme, ce qui s’est passé à Katowice ou à Cologne peut se reproduire.”

Pour NiKo : “C’était clairement notre meilleure performance depuis que j’ai rejoint G2. Donc oui, je suis assez content de la façon dont nous avons joué mais aussi de notre approche des matchs. Si on peut se maintenir à ce niveau, on va faire une grosse saison.”

Ilya ‘M0NESY’ Osipov, le jeune espoir de l’équipe, a été déterminant dans les derniers moments du tournoi, et il est clair que NiKo comme HooXi s’attendent à le voir atteindre un niveau encore plus élevé : “Je l’ai déjà dit : ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit le meilleur joueur au monde.”

"m0NESY a le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde" © Adela Sznajder/ESL

“Il a encore beaucoup de choses à apprendre, et il a encore beaucoup de points sur lesquels il peut s’améliorer en tant que joueur star, parce que ça implique certaines responsabilités.” Avant de continuer : “Heureusement pour lui, il a un super mentor sur lequel prendre exemple avec NiKo.”

Le Bosnien semble sur la même longueur d’ondes : “Il a le potentiel pour devenir le meilleur, je suis très content de l’avoir à mes côtés.”

Avec la fin d’un des derniers tournois de l’ère CS:GO, les fans et les pros commencent à se projeter vers Counter Strike 2. La nouvelle mouture de la franchise devrait sortir officiellement en septembre. Les changements introduits dans cette suite, encore inconnus, changeront à coup sûr le visage de la scène esport, mais il est clair que ENCE et G2 tenteront de se retrouver pour se disputer la place de champion à la sortie du jeu.

“On ne sait pas à quoi le jeu ressemblera, la meta (Most Efficient Tactics Available, la façon optimale de jouer) prendra du temps a être définie sur la scène compétitive” affirme HooXi.

Même son de cloche du côté de NiKo : “Je n’ai pas du tout réfléchi à CS2, on ne sait pas exactement quand est-ce qu’il sortira, alors je n’ai pas envie de dépenser inutilement de l’énergie à y penser.” Avant d’ajouter : “Je suis concentré sur les évènements CS:GO pour le moment, même si je suis assez impatient de découvrir ce que réserve la suite.”

Et justement, trophée en main, c’est quoi la suite pour G2 CS:GO ?

“CS2 ? Peut-être ?” se demande HooXi.

“Le retour à l'entraînement”, lui répond NiKo.

Malgré l'absence d'informations précises concernant la sortie de Counter Strike 2, une fuite a permis d'en savoir un peu plus. En effet, les fichiers du jeu indiquent une date pour le lancement de la première saison du mode classé : le 23 septembre. Pour les fans comme pour G2, l'attente ne devrait plus être très longue.