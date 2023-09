G2 détruit Fnatic pour s’adjuger un dixième titre en LEC

Sur la première game, malgré les performances hors-normes de Yike sur Rell et Caps sur Azir, Fnatic a su rester au contact pendant l’early game. Mais dès les premiers teamfights, c’est G2 qui a pris l’ascendant. Ils ont ensuite réussi à tirer profit de cette avance pour tranquillement étouffer leur adversaire. Au deuxième round, l’équipe espagnole a absolument tout réussi (26 kills en 25 minutes) à l’image d’un Hans Same incandescent sur Kai’Sa et d’un

(sur Jayce) toujours impressionnant. Le troisième match sera celui du relâchement et du doute, malgré une autre grosse performance du midlaner danois, qui finira malheureusement par donner un énorme shutdown à Noah, l’adc adverse. Lors de ce qui sera finalement la dernière game, Hans Sama a sorti son main, Draven, et G2 a pu sereinement remporter ce BO.