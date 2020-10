G2 Esports a passé avec brio les phases d’élimination des World Championships 2020 de League of Legends et l’ont fait avec un match d’avance. Ce n’était pas de tout repos, mais ils ont appris beaucoup sur la dernière semaine de compétition et prendront ces nouvelles informations pour s’avancer sur les quarts de finale et - espérons - plus encore.

Dans le groupe A au tirage en compagnie de Suning , Machi Esports et Team Liquid , il était attendu que G2 se qualifie. La plus grande menace du groupe était Suning, le troisième seed de Chine, bien que toutes les équipes ont prouvé qu’elles pouvaient poser problème à quiconque.

Suning a été la première équipe face à G2 , et la partie qui s’en est suivi est devenue directement un grand classique . Sur 43 minutes, les deux équipes se sont échangés les kills et les objectifs, ont semblé abandonner la partie et ont ensuite réalisé un comeback incroyable. A la fin, G2 a réussi à l’emporter in extremis, en défendant leur Nexus sur un dernier effort avant de retarder le retour de Suning pour que Luka “Perkz” Perkovic puisse se téléporter sur la top lane et tout terminer en les poignardant dans le dos.

Vint ensuite Machi , une équipe taïwanaise considérée comme l’une des plus faibles de la compétition. Cependant, ce match était aussi tendu, puisque bien que G2 avait un sérieux avantage à l’or à 25 minutes de jeu, ils ont laissé leur adversaire prendre du terrain, récupérer le buff du Baron et menacer de réaliser un comeback. Heureusement, lors de l’affrontement suivant, G2 a su utiliser son avance à son avantage et mettre fin à la partie, bien que plus tardivement qu’escompté.

Les deux premières parties ont été fortes en émotion, mais G2 était tranquille à 2-0 lorsqu’ils ont dû affronter l’équipe d’Amérique du Nord Team Liquid . L’Europe a souvent surpassé ses adversaires américains dans les compétitions internationales, mais les deux équipes n’ont pas suivi le script sur ce match. G2 a choisi une composition d’attaque rapide, mais n’a pas réussi à profiter de leur avantage sur les premières minutes. Liquid avait l'initiative, a pris l'ascendant et n’a jamais regardé en arrière jusqu’à ce que le Nexus de G2 tombe.

G2 a donc eu le droit à sa première défaite du tournoi, mais restait toujours en bonne position en arrivant sur la seconde phase de groupe. Leur trois premiers matchs se sont fait en quatre jours, mais les trois suivant se devaient d’être joués sur une seule journée très tendue.

Luka ‘Perkz’ Perkovic © Yicun Liu/Riot Games/Flickr

Le premier n’était autre qu’un match retour contre Liquid qui s’est heureusement déroulé de manière totalement opposée. Dans ce qui a été de loin l’affrontement le plus facile des phases de groupe, G2 était en contrôle du début à la fin. Le match s’est terminé en 30 minutes avec 19 kills à leur nom, alors que Liquid n’a pu en récupérer que 3 sans même faire tomber la moindre tour.

Après leur victoire retour sur Liquid, G2 n’avait plus qu’à l’emporter une nouvelle fois sur Machi pour se qualifier automatiquement pour les phases d’élimination. G2 a une nouvelle fois récupéré l’avance en début de match, mais Machi a récupéré Dragon sur Dragon pour compliquer la vie des européens. Avec le buff Soul en vue, G2 a enfin lancé son jeu de macro et a remporté ses batailles sur les objectifs en jeu. Machi a fait preuve d’impatience sur le Baron et G2 a pu écraser leur agression, remportant les kills, le buff et le Nexus peu après.

La qualification était donc déjà assurée, mais G2 pouvait encore devenir premier de leur groupe face à Suning et garder le momentum pour soi est toujours bon, particulièrement lors du dernier match avant de rentrer dans les affrontements en best of 5. Les premières minutes étaient pleines d’action, alors même que les objectifs n’étaient pas encore compris et que les deux équipes s’échangeaient les kills comme lors de leur premier affrontement. Cependant, en arrivant sur la moitié de la partie, Suning s’est baladé en équipe complète pour récupérer une avance importante. L’équipe chinoise n’a laissé aucune chance de comeback à G2, terminant la partie rapidement à seulement 23 minutes, 20 minutes de moins que pour leur match d’ouverture.

Cette issue a lancé une nouvelle partie entre Suning et G2 , les deux équipes étant à 4-2 dans leur groupe. Le prochain match déciderait de qui récupérerait le first seed et qui aurait donc la run la plus facile sur les phases d’élimination.

G2 a récupéré le first blood, mais les équipes étaient à égalité totale à 10 minutes alors qu’elles restaient sur leurs positions. Le premier véritable affrontement s’est situé autour du Rift Herald et Suning s’en est sorti vainqueur, récupérant aussi bien le Herald que quelques kills au passage. Ils ont pu continuer de la sorte en trouvant sur leur passage Rasmus “Caps” Winter et le buff du Baron, marquant leur contrôle de la partie. G2 n’a pas abandonné malgré tout et ces deux équipes nous ont une nouvelle fois fait vivre une bataille long et intense. G2 a récupéré le Dragon Soul grâce à Perkz, mais il n’aura fallu qu’un affrontement à l’équipe de Suning pour récupérer la victoire et le first seed du groupe.

G2 est une nouvelle fois dans les phases d’élimination des Worlds et pourrait affronter les top seed de Corée du Sud ou de Chine. Tout devient plus difficile une fois arrivé là, mais G2 a prouvé sur ces dernières années qu’ils sont capables de sortir vainqueur dans les pires moments. Gardez-les à l’œil alors que les Worlds 2020 continuent de plus belle.