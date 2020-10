Pour la troisième année de suite, G2 Esports a atteint les demi-finales des World Championships de League of Legends et leurs fans européens commencent à croire en leur victoire. Ils étaient favoris l’année dernière, mais en 2020, les analystes ont donné l’avantage à DANWON Gaming et Top Esports. Mais, avec un 3-0 magistral sur Gen.G lors des quarts de finales qui se sont déroulés ce weekend, G2 a sûrement dû revenir dans la conversation.

Si vous avez raté le quart de final entre G2 et Gen.G, voici exactement comment tout cela s’est déroulé :

Partie 1

Continuant la tradition lancée sur tout le tournoi pour le moment, G2 n’a pas eu un démarrage particulièrement brillant sur la première partie contre Gen.G. De toutes les équipes, G2 a été l’une des plus faibles lorsqu’il a fallu récupérer les objectives tôt dans la partie, mais dans cette série ils ont prouvé qu’ils pouvaient toujours surpasser la méta et l’emporter, comme ils l’ont fait ces deux dernières années.

Gen.G semblait calme et serein au début de partie, en récupérant rapidement le Rift Herald et les trois Dragons pour mettre la pression sur G2. G2 arrivait à récupérer quelques kills çà et là pour rester dans la partie côté or, mais lorsque Gen.G était à deux doigts de récupérer l’Infernal Soul, ils ont dû passer à l’action rapidement.

C’est exactement ce qu’ils ont fait, en se regroupant pour lancer un gros affrontement en top lane avant que le quatrième dragon n’apparaisse. L’avantage de Gen.G a rapidement disparu alors que G2 a pu récupérer trois kills avant de prendre le buff du Baron. Soudainement, Gen.G était désormais en retard et l’avance de G2 est vite devenu incontrôlable quand l’équipe a pu défaire l’intégralité de l’équipe lors de l’affrontement suivant. De là le dernier espoir de Gen.G a été d’essayer de récupérer discrètement le Baron, mais G2 a bien réagi, a fendu sur eux pour tous les assassiner, et a ensuite profité du long temps de réapparition de leurs adversaires pour s’attaquer à leur base et remporter la partie.

Partie 2

La longue suite de victoires de G2 contre les équipes coréennes semblaient vouloir continuer, mais leur deuxième partie n’a pas très bien démarré alors que dans un soudain moment, Martin “Wunder” Nordahl Hansen a délivré le first blood sur la top lan, pendant que Park “Ruler” Jae-hyuk a pu récupérer un double kill de l’autre côté de la map. Cependant, comme d’habitude, G2 a répondu rapidement, récupérant quelques morts de leur côté rapidement après pour garder un bon équilibre à l’or.

G2 a eu plus du mal à se débrouiller que d’habitude dans la méta actuelle d’arriver à jouer autour des junglers et la bot lane, et a donc décidé pour la deuxième partie de revenir aux bases. Le midlaner Rasmus “Caps” Winther est parti à la chasse avec son Sylas, et a pu trouver kill après kill, récupérant de l’or et des items bien plus rapidement que Gen.G ne le pouvait. De nouveau, G2 laissait passer de nombreux objectifs neutres, mais ils ont prouvé que ça n’importait pas tant que l’on peut surpasser son adversaire au talent.

Caps a ainsi réussi à avoir le score de 11/0/11 avec son Sylas, grâce en partie au Soulstealer intégralement chargé de Mejai, alors qu’il réussissait action magnifique sur action magnifique, en s’échappant parfois avec seulement un brin de vie restant. Plus le tournoi avance, plus nous nous rappelons à quel point Caps est toujours considéré comme l’un des meilleurs mid laners au monde.

Caps a été l'un des joueurs clés de G2 lors de la seconde partie © Riot Games / Flickr

Partie 3

Ayant pu observer leurs rivaux européens Fnatic se fait intégralement renverser par Top Esports le jour d’avant, G2 se tenait prêt à ne pas laisser la même chose leur arriver. Il n’existe pas de partie facile lors des Worlds vous devez absolument être sûr d’être constamment performant, même lorsque vous avez l’avantage, puisque les équipes assez fortes pour atteindre les quarts de finales peuvent profiter du moindre raté.

Il était donc rassurant de voir G2 arriver en force sur la troisième partie. Ils ont réussi à éviter à cramer un Flash ennemi dès le début et ont même réussi à récupérer le premier Dragon, ce qui était bien rare de leur part sur leur parcours aux Worlds jusque là. Caps a pu retrouver Sylas, mais cette partie était vraiment un effort d’équipe alors que toutes les lanes étaient bien maîtrisées par G2 pour creuser leur avantage.

Cette fois, G2 menaçait de récupérer l’Infernal Soul, bien que Gen.G a réussi à trouver une belle bataille proche du Baron pour donner un peu d’espoir aux fans coréens. G2 les a vite rejoint cependant, et ont pu remporter la bataille suivante pour récupérer le Dragon, l’Infernal Soul et était tout simplement trop loin devant leur ennemi pour être vaincu. De là, il fut plus que simple de faire tomber les défenses de la base de Gen.G et l’emporter sur un 3-0 impérial.

G2 affrontera une nouvelle équipe sud-coréenne en demi-finale en la personne de DAMWON Gaming ce samedi. DWG sera très certainement bien plus dur à vaincre que Gen.G, puisqu’ils ont également emporté leur quart de finale face à DRX 3-0. Ce sera un clash de style, puisque DWG cherchera l’affrontement autour des objectifs tandis que G2 Esports a trouvé son succès en bataillant sur d’autres parties de la carte grâce à une excellente mobilité. G2 est toujours confiant, particulièrement face aux équipes LCK et vont chercher à surfer leur momentum pour atteindre la finale une nouvelle fois.