G2 se qualifie pour les Mondiaux 2022 !

Il l'a fait ! G2 Esports a renversé la situation et a remporté la saison été du LEC 2022 . L’équipe valide son ticket pour la plus grande scène internationale de l'année : le championnat du monde de League of Legends 2022 . Même en cas de défaite lors des deux premiers matchs des playoffs d'été, G2 finira, au pire, à la quatrième place, qualificative pour l’évènement.