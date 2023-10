Toutes les infos à savoir pour suivre G2 aux Worlds de League of Legends

Cette fois, les 18 participants s'affronteront sous forme de tournoi suisse : tout le monde sera dans une seule et même poule. Les équipes réussissant à atteindre trois victoires seront qualifiées pour le tour suivant et les quarts de finale.

Cette fois, les 18 participants s'affronteront sous forme de tournoi suisse : tout le monde sera dans une seule et même poule. Les équipes réussissant à atteindre trois victoires seront qualifiées pour le tour suivant et les quarts de finale.

On connaît déjà 14 des 16 équipes qualifiées, les deux derniers spots se joueront du 9 au 15 octobre via le play-in.

, l'équipe fondée par Carlos "Ocelote" Rodríguez portera une nouvelle fois les espoirs du continent. En 2019, G2 avait réussi à atteindre la finale, sortant tour à tour Damwon et SKT T1 avant de s'incliner face aux Chinois de FPX. Depuis cet exploit, les performances aux Worlds ont été un peu plus contrastées, mais le roster de cette année a un vrai potentiel.