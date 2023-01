Comment les champions du monde G2 Gozen ont tout raflé en 2022

Un rival de longue date battu, des hauts vraiment très hauts et des parties ultra tendues de VALORANT aux Championnats du Monde… Peu de teams d’esports ont eu une année aussi intense que celle de G2 Gozen.

Mais alors, qu’est-ce qui rend cette équipe si spéciale ? Probablement le fait qu’elle a littéralement tout emporté sur son passage cette année sur VALORANT (trois trophées majeurs en une année !), mais aussi que ses membres ont su créer une véritable dynamique positive. Il faut dire que chaque joueuse de l’équipe est profondément attachée au jeu et a su, au fil de la saison, se muer en compétitrice exceptionnelle.

Alors que l’année 2022 touche à sa fin, faisons un petit point sur les nombreux succès de la team G2 Gozen .

Des débuts en fanfare

Fin 2022, dans une interview, Michaela “mimi” Lintrup révélait que les plans de son équipe pour l’année étaient simples : “Notre objectif était de nous assurer la qualification pour les Championnats du Monde. Pour ce faire, il fallait gagner chaque tournoi ou au moins atteindre la finale des EMEA. C’est simple, on voulait devenir la meilleure équipe féminine de l’année”.

Pourtant, 2022 avait commencé par un changement de roster majeur. Au début de l’année, Anja “aNNja” Vasalic, qui faisait partie de la team Gozen depuis sa fusion avec G2 en octobre 2021, annonce qu’elle quitte l’équipe pour s’engager avec Guild X. Elle est remplacée par Anastasia Anisimova , alias “Glance” , avec qui “le courant est très bien passé” selon les autres membres. “C’est super important d’avoir un bon feeling et de pouvoir créer une vraie dynamique sur et en dehors du jeu”, révèle mimi.

Après un solide parcours qui les mène en finale des Game Changers Series 1 de la zone EMEA (Europe Middle-East Africa, ndlr), G2 Gozen retrouve l’un de ses principaux rivaux, Guild X. Dans une finale marquée par un duel très tendu, la team G2 prend l’ascendant, gagnant 13-7 sur Ascent, 13-4 sur Bind et ne concédant qu’une map à son adversaire. Calme et imperturbable, G2 Gozen prépare alors parfaitement des Series 2 qui allaient s’avérer encore plus couronnées de succès.

Glance a particulièrement brillé au sein de l’équipe cette année © Michal Konkol/Riot Games

Une performance sans égale

Gameplay plus fluide et précis que jamais, personnalité et cohésion… Lors des Series 2, la suprématie de G2 Gozen est totale. Après un début de compétition parfait, les berlinoises tombent, lors du round 3, contre une team Guild X revancharde qui leur offre une très belle résistance. Après avoir été poussées en prolongations, les filles font parler leur esprit d’équipe et finissent par infliger une douloureuse défaite à leurs (désormais) plus grands rivaux.

En finale, G2 Gozen, dans un remake de celle des Series 1, se retrouve une nouvelle fois face à Guild X. Une nouvelle fois, le duel est âpre et la team est poussée dans ses derniers retranchements par la solide défense adverse. Pourtant, grâce notamment à une masterclass de Julia “juliano” Kiran et de la pré-retraitée Zainab “zAAz” Turkie , c’est G2 qui finit par l’emporter. Une performance qui rentre directement dans l’histoire.

En route pour les Championnats du Monde

Au mois de mai, juste avant la dernière manche des Series et après 17 ans sur le devant de la scène internationale, zAAz annonce sa retraite. C’est la rookie, âgée de seulement 16 ans, Maryam “Mary” Maher qui la remplace. Son assurance et son caractère très extraverti en font directement un élément important de l’équipe et une coqueluche au sein des supporters. Ce que confirme mimi : “Mary est très ouverte et sociable, elle n’est pas timide et s’est intégrée super rapidement !”

Lors des Series 3, la team joue avec la même énergie et survole la première partie de la compétition avec un bilan parfait (zéro point donné à l’adversaire). En demi-finale, ce record est perturbé, malgré la victoire, par Guild X (encore eux) qui parvient à marquer un point. Un petit faux-pas qui se confirme lors de la finale. Face à G2 Gozen, c’est une Guild X très revancharde qui se présente. Cette fois-ci, les berlinoises ne peuvent rien faire et s’inclinent. Si cette défaite laisse évidemment un goût amer et renforce plus que jamais la rivalité entre les deux équipes, G2 termine avec une solide deuxième place et valide son billet pour les Championnats du Monde Game Changers 2022.

Mary est tout de suite devenue l’une des préférées des fans © Michal Konkol/Riot Games

Cette défaite est un mal pour un bien et permet à la team de se rendre compte que “certains rôles ne collaient pas”, comme le confesse mimi. “Mary est une très bonne fragger, c’est ce qu’elle fait de mieux et ce pourquoi nous l’avons choisie. Mais le fait qu’elle soit ouvreuse et qu’elle ait en même temps un rôle de soutien alors que c’est justement elle qui doit l’être, cela ne rimait à rien. Nous nous en sommes rendues compte après les Series 3”.

Fait exceptionnel, pour les Championnats du Monde Game Changers à Berlin, toutes les équipes du monde se déplacent en personne. Toutes sont prêtes à livrer une bataille épique mais ne savent pas que G2 Gozen a une arme secrète…

“Je me rappelle que, lorsque j’ai débuté la première game, j’ai eu un énorme blanc”, confie Mary. “Je me suis demandé “Wow, qu’est-ce qu’on fait là ?” J’ai clairement été dépassée par l’enjeu lors du premier jour. Heureusement, mes coéquipières étaient là pour moi et m’ont aidée à me sentir mieux”.

G2 Gozen réalise un départ absolument parfait en battant notamment à plate couture la team X10 Sapphire, originaire de la zone APAC (“Asie-Pacifique”). Après une victoire décisive contre Cloud9 White, les Berlinoises se retrouvent face à la Team Liquid Brazil en demi-finale. Très performante durant les Game Changers de la zone Amérique Latine, l’équipe brésilienne offre une bataille épique à G2 Gozen et la pousse en prolongations… Avant de céder la victoire dans les ultimes instants.

mimi se réjouit déjà d’une année 2023 riche en événements © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

La dernière marche

Ça y est, la team G2 Gozen est en finale des Championnats du Monde Game Changers. Le dernier obstacle ? L’étonnante équipe Nord-Américaine de Shopify Rebellion GC, revenue littéralement d’entre les morts et dotée d’une puissance de frappe impressionnante.

Les premiers matchs sont difficiles et la team G2 doit redoubler d’efforts pour tenir le choc. Pourtant, de manière assez incroyable, les filles parviennent à renverser la vapeur et s’adjugent le trophée suprême.

Après une année aussi prolifique, la désormais meilleure équipe du Monde voit déjà plus loin, comme le confie mimi : “Nous serons l’équipe à battre, c’est clair, mais cela ne doit pas nous mettre de pression supplémentaire sur les épaules. Nous allons continuer à faire la même chose et ne pas nous laisser impressionner par qui que ce soit. Nous allons prendre les matchs les uns après les autres et prendre un maximum de plaisir”.

