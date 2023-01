À 24 ans, Gaëtan Vigé est un pilote littéralement tout-terrain. À la fois freerider et descendeur, l’homme de Saint-Raphaël - que l’on a notamment croisé sur Red Bull Hardline ou Red Bull Campo - alterne entre Coupes du Monde de DH, évènements freeride et, aujourd’hui, des projets tels que The Promised Is’land : « Je suis un passionné de photo et de vidéo, et j’avais à cœur de faire de belles images tout en ouvrant le vélo au monde. » Et donc aux paysages de la France ultramarine, traversés les mains sur le guidon et les yeux grands ouverts. Soit 4min13 de voyage et de ride d’élite entre terre et mer, plages et volcans, à découvrir ci-dessous :

01 Pourquoi La Réunion ?

« Je voulais tourner une vidéo que les gens aient vraiment envie de regarder tout en offrant différents environnements » explique Gaëtan. Son inspiration ? « Kilian Bron . À travers ses vidéos, on découvre de nouveaux décors et de nouvelles cultures. La Réunion et sa diversité incroyable au niveau des paysages permettait ça. J’ai été très surpris et séduit ! »

Gaëtan Vigé à La Réunion © Mathieu Ruffray

Une fois l’île choisie, il a pourtant fallu, ensuite, sélectionner ses spots idéaux. « J’ai passé plusieurs semaines à les checker sur Google Earth (rires). Mais j’avais aussi la chance d’avoir Florent Payet sur place, un descendeur français, qui connaît parfaitement les lieux et me disait si mes idées étaient réalisables ou non. » Son objectif sur place ? « Mêler des sections de ride pure souche et de belles images qui montraient surtout la beauté de l’île pour dépasser le simple cadre du vélo… tout en réussissant à en intégrer un peu dedans malgré tout ! »

Ride volcanique © Mathieu Ruffray

02 Lave, ananas de l’enfer et maillot (plus très) blanc

L’équipe de tournage sur place ? Deux personnes seulement. Mathieu Ruffray, un ami d’enfance de Gaëtan, et le rider lui-même. « C’était un peu compliqué, je l’avoue » détaille Gaëtan en riant. « Là, Mathieu était à la fois cadreur et pilote de drone. D’ailleurs, on en a cassé un et on a dû passer une journée à trouver une boutique qui en vendait sur l’île. Une journée perdue, donc… »

Sans les roues © Mathieu Ruffray

Mais chercher un drone, ce n’est rien lorsqu’on doit accéder au sommet d’un volcan vélo sur le dos : « C’est vraiment très dur. On parle de 2h30 de marche avec un seule frontale sur des pentes ultra-raides et de la lave sèche sur laquelle on n’a pas d’appuis… sans compter que certaines coulées de lave sont récentes et que l’on peut passer à travers. Mais quand je suis arrivé là-haut, j’étais très heureux. C’est magnifique. »

Un autre challenge ? Les champs d’ananas : « On a tourné une séquence dans l’un d’entre eux, et je ne savais pas que ces fruits étaient aussi coupants (rires). Je me suis troué le pantalon et entaillé les jambes absolument partout… et d’ailleurs, en parlant de vêtements, je ne suis parti qu’avec un seul maillot blanc. Sauf qu’un matin, je suis tombé dans une flaque de boue dès le premier plan. Évidemment, il a fallu remballer… »

L'autre Batman © Mathieu Ruffray

03 Du plaisir et des skills

Heureusement, The Promised Is’land n’est pas une simple histoire de défis logistiques. C’est, aussi, une affaire de plaisir : « J’ai notamment adoré tourner dans le Bike Park de Piton Sainte-Rose, construit sur une coulée de lave de 1977. C’est la première section de la vidéo, qui était à la fois agréable à rider et à réaliser ! »

Un autre passage, en revanche, a nécessité plus de skills : « L’entrée dans le tunnel de lave (à 2 :08 dans la vidéo, ndlr) a été très compliquée parce que le trou est très profond... mais aussi très petit ! Je devais bien viser parce que mon guidon passait à peine. J’avais 20 cm de chaque côté, et c’est un coup à perdre un doigt. Bref, si je rentrais trop vite, je me faisais mal, mais si je manquais de vitesse, je pouvais accrocher la roue arrière et partir en soleil dans le trou… » rembobine Gaëtan qui, en tant que descendeur de formation, s’est frotté à ce genre de défi technique « un peu hybride et étrange » pour la première fois. « Mais c’est une super expérience » conclut-il.

D'une montagne à l'autre © Mathieu Ruffray

Des mots qui pourraient décrire, finalement, tout ce trip réunionnais : « D’autant plus qu’au-delà de la beauté des lieux, les gens sont incroyablement gentils, accueillants et bienveillants. » poursuit Gaëtan à propos de ses rencontres locales. « Certaines personnes venaient même nous montrer un spot à 5h du matin alors qu’elles bossaient à 8, sans rien demander en retour. C’est fou. Et les Réunionnais font beaucoup de VTT, d’ailleurs ! »

Oui, mais pas seulement : « Les gens pratiquent aussi pas mal le cliff diving, et j’en ai profité pour faire quelques sauts aussi. Je me souviens notamment de super séances de pieds de lune dans la mer… »

Un volcan et des potes © Mathieu Ruffray

La suite pour Gaëtan ? « Je vais me remettre à fond dans la compétition, mais je suis également en train d’imaginer de nouveaux concepts de vidéos, toujours autour du voyage et de l’ouverture du vélo à l’extérieur… avec au moins une personne en plus sur le tournage (rires) » Alors restez dans les parages, vous n’avez pas encore fini d’entendre parler de lui. Et en attendant, rien ne vous empêche de regarder The Promised Is’land en boucle…