Comment progresser rapidement dans Assassin's Creed Valhalla ?

Si vous n'avez pas joué à Assassin's Creed depuis un certain temps, vous pourrez vous sentir un peu perdu en découvrant Valhalla. L'époque où l'on se baladait dans un monde ouvert, où l'on assassinait des cibles et où l'on améliorait nos armes pour les rendre plus efficaces est révolue depuis longtemps. Depuis le léger reboot d'Assassin's Creed Origins, la série s'apparente davantage à un RPG qu'à un jeu d'action-aventure standard.

Les arbres de compétences et les points d'XP font désormais partie du jeu, et si de nombreux joueurs admettent qu'ils ont rendu la série plus intéressante, ils l'ont aussi rendue plus compliquée. Heureusement, presque tout ce que vous accomplirez en Norvège et en Angleterre augmentera votre XP. Voici donc tout ce que vous devez faire pour gagner ces points de compétence.

Restez focus sur l'histoire

Un échange tendu © Ubisoft

Au début jeu, vous devrez vous concentrer sur les missions principales et débloquer les différents mécanismes et icônes sur la map si vous voulez rapidement monter en grade. Il peut être tentant de se rendre dans les bois norvégiens et de chasser le cerf pendant quatre heures pour passer un ou deux niveaux, mais cette technique ne sera pas la plus rapide.

Une fois que vous aurez rejoint l'Angleterre, vous pourrez vous concentrer sur les missions annexes. On vous conseille de vous concentrer en priorité sur les missions que vous pouvez entreprendre (ne vous aventurez pas sur le territoire de la 150e puissance alors que vous n'êtes vous-même qu'une 20e puissance !) En terminant toutes les missions secondaires que vous débloquerez dans Ravensthorpe, vous serez prêt pour le reste de l'histoire.

Recherchez des points de compétences

Passez la carte au peigne fin pour trouver des zones intéressantes © Ubisoft

Il existe d'autres moyens d'augmenter facilement vos skills. En localisant des pierres dressées, en résolvant des puzzles, ou en terminant les défis d’hallucination Fly Agaric, par exemple. Si vous apercevez des emplacements d'autel sur votre carte, rendez-vous y et apportez-y tout ce qui est demandé. Gardez ces emplacements en tête si vous cherchez à obtenir une compétence ou si vous voulez déverrouiller un nœud dans l'arbre de compétences.

Synchronisez autant de points de vue que possible

Les points de vue vous permettent de définir des objectifs lointains © Ubisoft

La synchronisation de points de vue a toujours été un outil indispensable pour les joueurs qui cherchaient à se familiariser avec leur environnement dans Assassin's Creed. Dans Valhalla, elle l'est encore plus. En plus d'afficher une tonne d'icônes sur votre map chaque fois que vous vous synchronisez, vous repérerez également les emplacements des trésors, des artefacts et des mystères. Tous ces éléments vous aideront à améliorer votre niveau.

Si vous jouez sur Xbox Series X/S ou PlayStation 5, vous voudrez disposer d'autant d'options de déplacement rapide que possible. Vous pourrez rapidement vous rendre sur n'importe quel point de vue que vous aurez dégagé et il n'y aura presque aucun temps de chargement.

Améliorez votre cheval !

Votre noble destrier sera indispensable lors de la traversée © Ubisoft

La première chose que vous voudrez faire lorsque vous entreprendrez de moderniser Ravensthorpe sera d'améliorer vos écuries. Même si vous faites partie de l'élite de la prochaine génération, vous passerez quand même une bonne partie de votre temps à cheval et il faut savoir que ses statistiques sont plutôt minables au départ. Rassemblez suffisamment de matériel pour améliorer vos écuries et vous pourrez apprendre à votre cheval à courir plus longtemps et même à nager.

Le faire vous permettra de réduire considérablement vos temps de voyage. Plus vous voyagez vite, plus vous pouvez atteindre d'objectifs, et plus vous atteignez d'objectifs, plus vous gagnez de l'XP. C'est aussi simple que ça.

Soyez un vrai Assassin

N'oubliez pas que vous restez un Assassin © Ubisoft

Dans Valhalla, la notion d'Assassin est un peu reléguée au second plans puisque le jeu insiste davantage sur le côté "viking" et "conquête d'un nouveau pays". Mais n'oubliez pas qui vous êtes. Une fois que vous aurez débloqué l'arbre de compétences, suivez l'itinéraire Assassinat jusqu'à ce que vous débloquiez la compétence Assassinat avancé (dirigez-vous vers le sud-ouest sur l'écran de l'arbre de compétences et vous y arriverez assez rapidement). Cette compétence vous permettra de tuer des ennemis plus puissants, ce qui pourra vous être très utile si vous vous aventurez dans des zones où les ennemis sont plus puissants que vous.