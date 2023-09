Formule 1 : la FIA veut ajouter des garde-boue

. Cela va être pénalisant, pour certaines équipes plus que d’autres, mais c’est la sécurité qui doit primer. Le plus important, c’est que les directeurs de course puissent nous laisser conduire et que tous les pilotes sur la grille de départ puissent réellement voir quelque chose ».

Même son de cloche du côté de Lance Stroll : « C’est un problème de sécurité qui doit être résolu. On ne peut absolument rien voir quand il pleut. Je me souviens très bien du GP du Japon l’année dernière, j’ai plein de souvenirs de courses où on n’y voit rien quand une voiture est devant nous. C’est extrêmement dangereux si quelqu’un a un accident. On ne devrait pas piloter dans ces conditions [...] Clairement, si ça fonctionne, il faut l’installer sur les voitures le plus rapidement possible. J’espère que ce sera la solution pour les courses pluvieuses. »