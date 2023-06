Garorock : 3 animations à ne pas manquer

L’autre animation à ne pas manquer du Garorock 2023, ce sera la parade, qui aura lieu à différents moments du week-end sur le site du festival. L’inspiration de cette année ? Le célèbre carnaval londonien Notting Hill, une autre influence importante pour Louison, qui a longtemps travaillé en Angleterre (notamment sur le très coloré Shambala Festival) et sur des festivals de théâtre de rue. L’ambiance sera donc caribéenne, mais à la française : “Ce background m'a donné envie de développer cet aspect-là en France, où il est un peu plus rare. On a nos propres cultures caribéennes ici et c’était important de valoriser ces territoires. On va emmener la fête sur le camping le samedi et faire la transition entre le camping et le site. Le concept, c’est une déambulation qui va faire du spectaculaire.” La parade, préparée notamment avec la compagnie nantaise Les Plasticiens volants, réputée pour ses marionnettes qui flottent dans les airs, partagera d’ailleurs un DJ avec la Caribbean Stage, située juste en face de la fête foraine. La boucle est bouclée !

