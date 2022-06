Pourquoi tout le monde adore le camping du festival Garorock

Le meilleur camping de France se trouve-t-il à Marmande, au début du mois de juillet ? Ils sont 40 000 à le penser chaque été en se rendant à Garorock , le plus grand rassemblement festif du Sud-Ouest, qui a changé le façon dont les festivals géraient leur dortoir. “Le camping a existé dès la première édition de Garorock, sauf qu’à l’époque, c’était complètement sauvage”, se souvient Ludovic Larbodie. Fondateur, programmateur et directeur général du festival, c’est outre-Manche que ce teufeur épris de liberté a compris l’importance d’un tel lieu de vie dans un événement comme le sien : “En 1992, je suis allé au festival de Glastonbury pour la première fois. En découvrant son ambiance et celle de son camping, je me suis dit ‘Ah ouais, ça, c’est un vrai festival. C’est ça que je veux faire.’” Il n’en fallait pas plus pour que, vingt-sept ans plus tard, le camping devienne le centre névralgique de l’expérience Garorock.

Il faut dire que ce camping ne ressemble à aucun autre. En plus de pouvoir accueillir 40 000 personnes sur 80 hectares (!), il propose des dizaines d’activités et d’animations : du yoga, du foot, du mölkky, de la pétanque, des bars à thèmes, des ateliers de cuisine, du théâtre de rue, des endroits pour manger et des activités cachées comme le Red Bull Enigma, un backstage secret (accessible en chopant une canette de Red Bull au bar) qui propose plusieurs expériences organisées sous la forme de loges d’artistes.

Un festival dans le festival

Ce camping a donc largement dépassé sa fonction et comptera deux scènes cette année, la Forest Stage et la Last Chance. La première, installée depuis des années, a vu défiler des artistes aussi prestigieux que Polo & Pan, Folamour, Popof et bien d’autres. La nouvelle venue, Last Chance, est un concept en soi. “On l’a appelée comme ça parce qu’elle est ouverte de 2h à 7h du matin, c’est vraiment l’endroit où tu viens finir ta soirée ou commencer ta journée. Ça symbolise aussi le fait que nous sommes le dernier festival ouvert 24h/24”, explique Ludovic Larbodie.

Si le camping de Garorock a autant évolué, c’est aussi parce que les équipes du festival ont vite compris qu’il avait une importance capitale dans la vie des fêtards et qu’il y avait quelque chose de mieux à faire qu’un simple alignement de tentes : “C’est un endroit où tu passes entre 14 et 18 heures par jour, c’est un lieu de vie, c’est là que tout se passe, que tu dors, que tu te réveilles, que tu manges et que tu fais la fête. Mais le camping, c’est d’abord un lieu d’intelligence et de bienveillance ouvert 24h/24, où il y a toujours quelqu’un pour vérifier si tu vas bien.” Pour le DA du festival, ces 80 hectares sont le lieu de “toutes les ambiances possibles”. “Tu peux faire du sport, la fête, te détendre. C’est là que tu crées ton univers, que tu fais des rencontres, c’est le bar du village. Et quand c’est fini, tu vas faire la fête devant les grosses scènes où tu retrouves les potes que tu as rencontrés pour faire le con jusqu’à pas d’heure. Puis, tu reviens.”

Un public à part entière

L’expérience du camping de Garorock est tellement folle qu’elle attire désormais un public spécifique, des garçons et des filles qui viennent avec le projet d’y passer la totalité des quatre jours de festival. C’est notamment le cas de Julie, une trentenaire habituée des lieux : “La première fois que je suis venue, je débarquais un peu dans le monde des festoches, j’étais toute seule avec une amie et on s’est dit que loger au camping était le meilleur moyen de rencontrer du monde.” La jeune femme ne s’est pas trompée puisqu’elle y a rencontré des potes avec lesquels elle revient régulièrement faire la teuf à Marmande. “On a sympathisé avec un petit groupe, deux gars, deux filles, avec qui ça a été le coup de foudre amical direct. On ne s’est jamais quittés depuis, même si on n’habite pas dans le même coin. On revient aussi souvent que possible et avec les années, on s’est aperçu qu’on ne sortait presque plus du camping ; on y passait le plus clair de notre temps, sauf pour les artistes qu’on veut vraiment voir et qui passent sur les autres scènes.”

Même topo pour Paul : “Je ne sais pas comment dire ça mais ce camping, c’est comme chez moi, j’ai l’impression d’être dans une grosse teuf chez des potes, le genre où tu connais tout le monde et personne en même temps.” Du coup, même plus besoin d’aller visiter le reste du site de Garorock : “Quand je suis là- bas, j’écoute du son, je bois des coups, je me marre et ensuite, je vais m’effondrer dans ma tente. En fait, je n’ai besoin de rien d'autre que ce qu’il y a au camping. Et je crois que c’est pareil pour mes potes.” Au fil des années, le bouche-à-oreille a fait de ce camping the place to be dans la communauté des amateurs de festivals. La preuve avec Ken et Joris, qui se rendront à Garorock pour la première fois cette année : “On n’avait pas le budget pour faire plusieurs festivals cet été alors, pour trancher, on a organisé un petit sondage auprès de nos potes. On a reçu plusieurs messages sur l’ambiance du camping de Garorock. Ça nous a chauffés et on a décidé que c’était ça qu’on voulait faire.”

Un camping en évolution

Si le camping de Garorock a beaucoup évolué au fil des années, l’organisation ne prévoit pas de s’arrêter là. “Plus que jamais, après deux ans sans ouvrir, on a décidé d’analyser les manquements et les points forts du camping pour continuer à l’améliorer pour les éditions à venir”, promet Ludovic Larbodie. “On n’a jamais eu autant besoin de musique, de liberté, de danser et de s’amuser dans une ambiance comme celle du camping. Et nous, on continue à tout faire pour ça.”

La preuve avec un extrait de la liste de noms qu’on retrouvera sur le camping du 30 juin au 3 juillet : la Suissesse Mara, qui va tout casser avec son tube “Foufoune”, la chanteuse américaine Martha High, qui a accompagné James Brown sur scène pendant trente ans, ou encore la fine fleur de la scène techno/house avec certaines des meilleures DJ de l’Hexagone, Betty, Marina Trench et UR Trax. Ça va être difficile de bouger de sa tente...

