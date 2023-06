5 grands moments du festival Garorock

C’est la fin des années 90, le grunge – et toute la scène rock – est à son apogée et la bande de copains réunis autour de Ludovic Larbodie se met en tête de lancer un festival. Déjà organisateurs d’événements du côté de Bordeaux, c’est évidemment sur les bords de la Garonne, au parc des expos de Marmande, qu’ils montent cette première, autour des musiques alternatives tendance rock, avec les Wampas en tête d’affiche, mais surtout Les Sheriff, légendaire groupe de punk montpelliérain : “Le concert des Sheriff, c’est vraiment mon grand souvenir de cette première édition. C’était le groupe moteur dans la région, ils ont donné le tempo très alternatif de l'époque et marqué le départ d’une grande aventure, celle d’une bande de potes avec qui on fait un premier festival un peu punk qui a fini par devenir le plus grand festival de France.”

