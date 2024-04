Saut en parachute en plein Garorock : « le meilleur jour de ma vie »

Le truc, c’est que j’avais jamais fait de saut en parachute, donc le matin quand je me suis réveillé (c’était le deuxième jour, donc on avait déjà un peu fait la fête) je ne réalisais toujours pas en fait. Les équipes m’ont envoyé des messages, et ils sont venus me chercher pendant le concert de Busy P. On est parti en voiture, on m’a briefé et on est arrivés à l’aérodrome. À ce moment-là, tout le monde regardait en l’air, on m’a expliqué que Fred (avec qui j’allais sauter) était déjà en l’air, et qu'il ne fallait pas trop que je panique en le voyant arriver, parce que moi, je n’allais pas atterrir aussi vite. Il a débarqué deux minutes après, en frôlant le toit du hangar à je ne sais pas quelle vitesse... Direct, ça m’a mis dans le bain. On a pu échanger ensuite, l’ambiance était très cool, mais même là-bas je ne réalisais toujours pas. J’étais vraiment dans une bulle, et je n’avais pas envie de tout gâcher en me mettant à paniquer. Je n’ai pas eu le temps d’avoir peur, et je me disais : « je vais sauter avec Red Bull, c’est dingue ce qui m’arrive. » Comme le lien s’est fait naturellement avec Fred, ça m’a permis de me détendre aussi. On a décollé et c’était fou. J’avais demandé au mec assis derrière moi des conseils pour ne pas avoir le visage qui part dans tous les sens (rires), il m’avait dit de pas trop parler avant l’ouverture du premier petit parachute. Mais dès qu’on a sauté, je me suis mis à crier. Pendant qu’on descendait, Fred tournait autour de nous, il était dans son jardin. Il m’a tiré pour qu’on se mette la tête vers le bas histoire de foncer un peu, c’était fou. Le parachute s’ouvre, on est dans les airs, je sais qu’il y a tous mes potes qui m’attendent en bas… je suis sur un nuage. L'atterrissage s’est bien passé, on a parlé aux gens de Garorock et on est reparti sur le festival.

Les équipes de Red Bull ont été super sympa, ils nous ont donné des bracelets à moi et à tous mes potes, donc on avait accès à leur petite scène. On a pu faire la fête tous ensemble. Au-delà du saut, ils voulaient vraiment que ce soit un événement unique : on dormait dans un teepee VIP, ils ont privatisé l’attraction Red Bull pour nous, une équipe de tournage nous suivait… tout était fait pour que le moment soit dingue. Ensuite j’ai passé quasiment toute la soirée avec Fred à parler de la vie… T’es là, avec le Zinedine Zidane du saut en parachute qui te raconte toutes ses anecdotes, devant des concerts de malade… Voilà ma journée, c’était complètement fou.