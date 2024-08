Gary Hunt est de retour : le GOAT revient au Red Bull Cliff Diving

"J'ai été sous la dépendance de mon entraîneur et de ma fédération au cours des deux dernières années et je vais maintenant pouvoir faire ce que je veux avec le Cliff Diving. Je suis mon propre patron", dit-il, peut-être avec une pointe de soulagement. "Mon objectif est de revenir sur la scène du Cliff Diving, d'obtenir de bons résultats et de me préparer pour la saison complète de l'année prochaine. J'espère faire mieux que l'année dernière car je vais pouvoir consacrer tout mon temps et mes efforts au plongeon de haut niveau. Je ne serai pas distrait et je ne perdrai pas d'énergie en m'entraînant au 10m."