Revenir après une blessure : découvrez la méthode Atherton

Gee Atherton est un homme habitué à relever les défis. Il a été deux fois champion du monde de VTT descente . En tant qu'entraîneur de Gee depuis de nombreuses années, nous avons toujours dû tenir compte des blessures et y faire face ; c'est en fait un risque professionnel. Les blessures antérieures n'ont pas toujours été mineures, mais elles ont été clairement définies et assorties d'un parcours précis à suivre pour le remettre sur son vélo. Parfois, nous avons même trouvé des moyens de contourner le problème pour qu'il puisse continuer à courir : masquer les blessures pour courir pour les points de la série ; renforcer le corps d'une manière différente pour compenser la douleur ; travailler incroyablement dur pour le rendre aussi robuste que possible afin d'essayer d'atténuer les blessures et de performer au plus haut niveau.

Mais sa chute d'une falaise lors d'un tournage en 2021 a été très différente. Elle a entraîné de nombreuses blessures graves, dont une jambe, un poignet, des côtes, un nez et une orbite cassés, une commotion cérébrale et un séjour de deux semaines à l'hôpital.

Ce moment qui a tout changé pour Gee © Dan Griffiths

Les chirurgiens ont comparé ses blessures à celles que l'on rencontre plus souvent dans les accidents graves de moto et chez les militaires. Lorsqu'un os de la cuisse se brise et traverse 15 cm de muscle pour percer la peau, vous savez que la route sera longue.

Mes premières conversations avec Gee ont porté sur les objectifs à long terme. Oubliez le vélo - je voulais juste le voir capable d'utiliser pleinement ses deux bras et marcher normalement.

Le chemin de Gee vers la guérison complète est un autre défi qu'il doit relever, et il l'aborde de la même manière qu'il aborde tout autre entraînement et préparation - avec un engagement total et une détermination sans faille.

Gee au centre de traumatologie de l'hôpital universitaire Royal Stoke © Atherton Family

Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de Gee dans un processus de guérison.

1. Rester positif

La récupération sera difficile physiquement et mentalement © Dan Griffiths

Les athlètes de haut niveau sont poussés à se dépasser, à comprendre les défis et à les relever. Ils sont également positifs et essaient de ne pas se laisser abattre par les aspects négatifs. Par exemple, lorsque nous discutions de la forme physique et de la force de Gee avant son accident, je lui ai fait remarquer qu'il n'avait jamais été aussi fort et j'ai trouvé dommage qu'il n'ait pas pu montrer à tous cette forme physique lors des Coupes du monde qu'il a manquées. Il m'a répondu que s'il n'avait pas été aussi fort, il n'osait pas imaginer ce que l'accident aurait pu donner. Il a estimé que tout ce travail était loin d'être "perdu", mais que c'était la raison même pour laquelle il avait une chance de se rétablir complètement. Cette attitude s'est étendue à chaque séance, rendez-vous et consultation - il veut des informations, des détails et les étapes nécessaires pour aller de l'avant.

2. Chercher des conseils

Les massages faisaient partie intégrante des séances de physio de Gee © Dan Griffiths

Au fil des ans, j'ai travaillé avec de nombreux coureurs qui ont subi des blessures. Leur retour à la compétition et leur force sont liés à leur compréhension de ce qui est nécessaire et à leur volonté d'investir leur temps et leur argent dans des services professionnels.

Gee a toujours cherché du soutien et des conseils pour savoir clairement ce qui est nécessaire et indispensable pour se rétablir.

Je conseille souvent aux amateurs d'avoir recours à une physiothérapie régulière, mais souvent ils ne le font pas à cause de la dépense financière que cela implique. En revanche, ils sont heureux d'acheter une nouvelle pièce pour le vélo qu'ils ne peuvent pas encore piloter, ou de dépenser l'argent ailleurs sans réel bénéfice.

3. Se concentrer sur ce que vous pouvez faire

Gee a retrouvé sa force progressivement © Dan Griffiths

Pour un athlète professionnel, une blessure vous éloigne de vos amis, de votre communauté et de votre routine quotidienne. Elle peut entraîner une réaction émotionnelle similaire à un deuil. Gee a dû s'abstenir de rouler pendant si longtemps que la frustration a dû être énorme. La réponse émotionnelle au fait d'être sur la touche est un aspect de la blessure qui peut être négligé si l'on ne considère que les dommages physiques purs.

Des séances de cardio hardcore étaient également au menu © Dan Griffiths

En tant qu'entraîneur, je sais qu'il faut essayer d'intégrer les coureurs blessés dans des environnements de groupe et se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire, plutôt que sur ce qu'ils ne peuvent pas faire. Gee a fait preuve d'une résilience étonnante en faisant exactement cela : il a travaillé sur sa rééducation, s'est renforcé avec des séances de musculation du haut du corps au fur et à mesure que son poignet guérissait, et a fixé des objectifs de force là où il le pouvait.

Si vous avez une cheville cassée, vous pouvez toujours entraîner le reste de votre corps avec des exercices sur une seule jambe et sur le haut du corps.

4. Perséverer

Il a dû retrouver ses forces après une longue période d'inactivité © Dan Griffiths

La motivation et la détermination sont relativement faciles lorsqu'on se concentre sur un objectif à court terme, mais lorsque l'objectif de retour est dans un an ou plus, il faut avoir du cran. Les blessures telles que celle de Gee sont complexes et rarement vues. Le traitement, la chirurgie et la rééducation ne sont pas toujours simples.

Le retour au sommet sera long pour Gee © Dan Griffiths

Dans ces moments-là, il est important de se rappeler quel est votre objectif final, qu'il s'agisse d'une course, d'un événement ou simplement de retrouver vos sentiers. Même si vous avez subi un léger revers, faire preuve de détermination et de persévérance rendra votre retour encore plus doux.

La persévérance de Gee est clairement incroyable. C'est formidable de le voir de retour sur un vélo, et le voir s'attaquer au Red Bull Hardline et sauter de 30 mètres devant ses camarades pour les encourager. C'est une incroyable leçon de détermination, un excellent exemple de la façon de combattre l'adversité, et cela renforce la place de Gee en tant que modèle pour les vététistes du monde entier.