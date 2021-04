Part of this story

a tout remporté dans sa discipline. Vainqueur de la Coupe du Monde UCI, double champion du monde et vainqueur de plusieurs épreuves de Coupe du Monde, il n’a plus rien à prouver sur le circuit international.

au plus tôt, Gee s’est attaqué à un nouveau projet baptisé The Slate Line. Après

Alors que l’intersaison se prolonge un peu plus que d’habitude et que

Regardez le film et découvrez notre interview de Gee ci-dessous pour en savoir plus sur The Slate Line.

Regardez le film et découvrez notre interview de Gee ci-dessous pour en savoir plus sur The Slate Line.

Regardez le film et découvrez notre interview de Gee ci-dessous pour en savoir plus sur The Slate Line.

Je connaissais cette carrière depuis longtemps. Mais je n’avais jamais envisagé jusque-là y poser mes roues car ça avait l’air trop raide et trop engagé. Un jour, on s’est baladé par-là, et on a vu le spot depuis le dessus. C’est là que j’ai commencé à imaginer quelque chose ici.

Je connaissais cette carrière depuis longtemps. Mais je n’avais jamais envisagé jusque-là y poser mes roues car ça avait l’air trop raide et trop engagé. Un jour, on s’est baladé par-là, et on a vu le spot depuis le dessus. C’est là que j’ai commencé à imaginer quelque chose ici.

Je connaissais cette carrière depuis longtemps. Mais je n’avais jamais envisagé jusque-là y poser mes roues car ça avait l’air trop raide et trop engagé. Un jour, on s’est baladé par-là, et on a vu le spot depuis le dessus. C’est là que j’ai commencé à imaginer quelque chose ici.

Et une fois que j’ai eu l’idée d’y tourner une vidéo, ça n’est plus jamais sorti de ma tête. Il n'y avait plus de retour en arrière.

Et une fois que j’ai eu l’idée d’y tourner une vidéo, ça n’est plus jamais sorti de ma tête. Il n'y avait plus de retour en arrière.

Et une fois que j’ai eu l’idée d’y tourner une vidéo, ça n’est plus jamais sorti de ma tête. Il n'y avait plus de retour en arrière.

Ça a clairement été compliqué. Même si j’avais déjà des lignes en tête sur ce spot incroyable, il a fallu s’acclimater à cet environnement inhabituel. On a fait ça petit à petit. La ligne idéal est apparue progressivement au fil de notre travail sur la montagne. Pourtant, jusqu’à ce que je les roule, il y avait certaines sections qui me faisait douter.

Ça a clairement été compliqué. Même si j’avais déjà des lignes en tête sur ce spot incroyable, il a fallu s’acclimater à cet environnement inhabituel. On a fait ça petit à petit. La ligne idéal est apparue progressivement au fil de notre travail sur la montagne. Pourtant, jusqu’à ce que je les roule, il y avait certaines sections qui me faisait douter.

Ça a clairement été compliqué. Même si j’avais déjà des lignes en tête sur ce spot incroyable, il a fallu s’acclimater à cet environnement inhabituel. On a fait ça petit à petit. La ligne idéal est apparue progressivement au fil de notre travail sur la montagne. Pourtant, jusqu’à ce que je les roule, il y avait certaines sections qui me faisait douter.