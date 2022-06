GEN1US et l’incroyable défi du Red Bull Solo Q à la manette

Effectivement, c’est une question qu'on m’a souvent posée. Je suis un joueur console depuis tout petit, et depuis la nuit des temps, on entend ce fameux cliché : “le meilleur joueur manette du monde perdra automatiquement contre le plus mauvais joueur PC”. Et si je suis connu en tant que joueur de versus fighting, ce que j'aime à la base, c'est l'arena fighting, comme Quake. Sauf que je suis né trop tard et comme je n’ai pas eu de PC, je n’ai pas connu cette scène. Donc, quand j'ai eu l'âge de 17-18 ans, j'ai acheté la Xbox 360 et j’ai pu découvrir Quake justement. Et pas longtemps après la scène PC, avec à l'époque Fatal1ty. C'était un petit peu mon modèle. Johnathan Wendel, pour ceux qui ne connaissent pas, est le vrai premier pro gamer de l'Histoire, et il a gagné les premiers gros tournois e-sport à 150 000 $. D'ailleurs à la grande époque de Quake, il a été, je crois, 12 fois champion du monde sur 7 jeux différents.

Moi, je voulais donc être le Fatal1ty de la console. Sauf qu'il n'y avait pas de scène. Et un jour j'ai dit à un ami “j'ai un projet. Et si on créait un programme pour émuler le comportement de la souris sur la manette pour jouer aux jeux clavier-souris ?” Pour jouer, déjà à Quake, et ensuite à tout le reste. J'ai commencé à faire ça quand j'avais 18 ans. J'ai même été le premier, je pense, à mettre des palettes avec des boutons derrière la manette. Avant on faisait ça dans notre garage, si je puis dire, en bidouillant avec notre tournevis. Ça fait donc 20 ans que je suis spécialisé à la manette sur PC. J’ai joué à Counter-Strike, OSU!, StarCraft II, Quake Live, Quake III, Quake IV, Overwatch… Et en 2013, je suis allé à la Gamers Assembly pour devenir le premier joueur à jouer à la manette en LAN contre des joueurs clavier-souris, sur Shootmania. En fait, c’est mon but ultime depuis très longtemps de battre des joueurs PC et de montrer qu'on peut faire des belles choses à la manette en changeant la façon de jouer avec. Il faut par exemple qu'on arrête d'avoir les mêmes jeux avec la visée auto, parce que c'est quelque chose qui nous dessert, autant du point de vue gameplay que du point de vue moral. Quand je fais ça, c'est un peu un message. C’est pour ça que je m’attaque à LoL. Parce que c'est le plus gros jeu esport. C'est mon combat (rires).