Genshin Impact : Comment optimiser vos premières heures

Cette semaine, Genshin Impact fête sa première année d’existence. Rappelez-vous : à son annonce, beaucoup le voyaient comme une bête copie de The Legend of Zelda Breath of the Wild . Un an plus tard, difficile de continuer à tenir ce discours. Ceux qui ne se sont pas fermés face à la similarité des bandes annonces entre ces deux jeux kiffent depuis un an maintenant un vaste univers, un gameplay très bien construit, une équipe de développement qui a à cœur de créer du nouveau contenu régulièrement… Et bien sûr le loot des nombreux personnages qui sont disponibles dans l’aventure et continuent d’intégrer les rangs.

Il est temps désormais d’ouvrir un peu plus vos chakras et de vous aussi plonger dans l’aventure Genshin Impact ! Contrairement à ce que l’on pourrait croire de prime abord, le jeu de MiHoYo est loin d’être pay to win et peut s’apprécier sans devoir ouvrir son portefeuille. Si vous voulez commencer le jeu et rattraper efficacement votre retard après cette première année, ne vous inquiétez pas : nos conseils vous permettront d’enchaîner les premiers niveaux facilement.

Aussi appelés “les gens de base” © MiHoYo

01 Reroll votre héros

Au début de l’aventure Genshin Impact , vous aurez le choix entre deux voyageurs : un homme ou une femme. Ce choix n’a absolument aucune incidence sur le reste de l’aventure. Plus encore, à terme, vous finirez par ne plus jouer avec ce fameux Voyageur et construirez une équipe composée d’autres personnages. Cependant, ce personnage (qu’importe son genre) n’est pas tout à fait égal d’un joueur à l’autre. Vous pouvez en effet avoir un Voyageur sous l’élément Geo, ou sous l’élément Ameno. Cet élément est complètement aléatoire. Sauf que le Voyageur Geo a des statistiques moins intéressantes que celui Ameno. Si vous voulez enchaîner les premières heures plus vite, il peut donc être intéressant pour vous de reroll votre héros pour être sûr d’avoir la meilleure version possible.

Attention, le reroll (l’action de recréer son personnage) n’est pas tout à fait admis du côté de chez MiHoYo. N’en abusez donc pas. Aussi, recréer son compte de la sorte est presque impossible en démarrant l’aventure sur PlayStation : le compte PSN est lié à un compte MiHoYo automatique qu’il est presque impossible à supprimer efficacement. On vous conseillera donc de faire l’opération sur mobile ou PC , et ensuite de lier votre compte sur votre PlayStation maintenant que c’est possible !

Restez sur les premiers héros pendant un temps © MiHoYo

02 Optimisez vos vœux

Le début du jeu vous offre un tirage au sort gratuit. N’oubliez pas d’en profiter sur les Vœux des débutants pour récupérer une Noel 4 étoiles sans pression, qui saura vous être utile pour faire de gros dégâts sur vos premières heures de jeu.

Par la suite, nous vous recommandons plutôt d’utiliser les “Vœux permanents”. La raison est simple : les “Vœux événements de personnage” vous donneront une bonne chance de tirer le dernier personnage à la mode, ce qui est tentant, mais vous n’aurez aucune chance de les faire dépasser le niveau 20. Ils auront besoin de composants qui n’existent que dans les toutes dernières zones de jeu, auxquelles vous n’aurez pas accès avant un bon moment.

Les quêtes histoire ne manquent pas de charisme © MiHoYo

03 Focalisez-vous sur vos quêtes d’Archons et d’histoire

Un MMO, ça donne forcément envie d’aller se balader un peu n’importe où et d’aller voir le monde. Cependant, il faut savoir que Genshin Impact ne débloque pas toutes ses possibilités dès le départ. Par exemple, il vous faudra atteindre le niveau d’aventure 16 avant de pouvoir jouer en coopération avec qui que ce soit. Pour cette raison, au début de votre aventure, mieux vaut pour vous d’enchaîner les quêtes d’Archons . Ces dernières vous offrent beaucoup d’expérience d’aventure, et vont vous permettre d’enchaîner facilement les niveaux. C’est lorsqu’il vous manque quelques niveaux pour continuer votre quête d’Archons que vous devriez alors vous pencher sur les quêtes d’histoire.

Le but avoué est de débloquer les récompenses de la guilde des aventuriers le plus vite possible. Lorsque vous y serez inscrits, vous aurez alors accès à des bonus pour chaque niveau d’aventure gagné. Et aussi des quêtes journalières à remplir. À chaque niveau pris et quêtes journalières finies, n’oubliez jamais de passer aux bureaux de la Guilde pour récupérer ces précieux bonus qui vous aideront à rapidement augmenter votre niveau d’aventure.

Et pour vous aider à faire ces quêtes très facilement, on vous recommandera d’explorer la carte de Mondstadt au maximum pour débloquer tous ses points de téléportation rapidement. Grâce à eux, remplir vos quêtes quotidiennes prendra à peine 10 minutes par jour et vous permettra de rapidement gagner de l’expérience.

Vous connaissez la chanson © MiHoYo

04 Récupérez TOUT ce qui est gratuit

Comme le veut la tradition des jeux mobile free to play , Genshin Impact a de nombreux bonus disséminés çà et là dans divers menus. C’est une danse qu’il va vous falloir apprendre à faire pour optimiser votre progression. N’oubliez jamais de regarder vos messages par exemple, où vous trouverez bien souvent des pièces et des objets intéressants. Dans le menu Pass de bataille, vous avez également des quêtes quotidiennes et hebdomadaires qui vous donneront de l’expérience de pass de bataille pour d’autres bonus. À mesure que vous évoluez dans la quête principale, vous débloquerez aussi des succès qui ont leurs propres cadeaux rattachés.

Et bien sûr, les vœux. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il est assez simple de récupérer des vœux gratuits sur Genshin Impact. Dans le menu Vœux, allez faire un tour dans la Boutique. Dans la rubrique “Echange astral”, vous pourrez échanger des Astéries, des Astrions et des primo-gemmes contre des Pierre de la fatalité ou de la destinée. Ces matières premières se récupèrent assez souvent au cours de l’aventure ou en faisant des vœux, n’oubliez donc pas de faire cette petite danse avant d’être tenté de dépenser quoi que ce soit sur le jeu.

En suivant tous ces conseils, vous pourrez facilement enchaîner les premiers niveaux et profiter des tous derniers contenus créés par MiHoYo pour sa communauté.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !