Genshin Impact, un free to play qui a tout d'un grand

On a tendance, injustement, lorsqu’on voit un jeu vidéo avec un design orienté manga/animé, à penser que celui-ci vient forcément du Japon. Cependant, Genshin Impact est un jeu chinois. L’industrie du jeu vidéo se porte très bien là-bas, et les jeux avec des budgets de plus en plus gros commencent à se multiplier. Et il est difficile de ne pas prêter attention à tout ce qui s’y prépare. Genshin Impact était par exemple dans les trailers de la conférence de présentation de la PS5 par Sony.

Vous êtes vite lâché dans le monde gigantesque de Teyvat © MiHoYo

La société derrière Genshin Impact, MiHoYo, est par ailleurs assez originale dans son genre. Elle a été créée par 3 étudiants diplômés de la “Shanghai Jiao Tong University” en 2011, et qui partagent une passion commune pour les nouvelles technologies, les animes, les jeux vidéos et les comics. Avec pour slogan “Tech Otakus Save the World”, qu’on peut traduire par “Les Otakus de la Tech sauvent le monde”, MiHoYo développe et sort son premier jeu mobile, FlyMe2TheMoon avec une équipe de 5 personnes. Ils enchaînent ensuite sur “Zombiegal Kawaii” puis “Houkai Gakuen”, leur premier jeu en ligne, en 2012, puis sa suite en 2014. La même année, ils commencent à travailler sur le jeu qui deviendra leur premier gros succès.

Honkai Impact 3rd sortira en 2016, toujours sur mobile, et sera un gros succès en Chine mais également dans le reste du monde. En 2018, MiHoYo annoncera plus de 35 millions de téléchargements dans le monde, et en 2020 sortira une version PC. Salué par les joueurs et les critiques, l’un des arguments qui revient souvent par rapport à Honkai Impact 3rd est que le jeu à tout pour être joué sur console, qualitativement parlant mais aussi par la beauté du jeu et également son système de combat, d’une profondeur digne d’un Bayonetta.

L’histoire s’avère vite prenante et rythmée © MiHoYo

Le prochain jeu de MiHoYo était donc plutôt attendu. Et c’est en 2019 qu’ils annonceront Genshin Impact . D’abord annoncé pour PC et mobile, il sera ensuite confirmé sur PS4 et Switch , ainsi que sur Playstation 5 . Exit les combats en arène d’Honkai Impact 3, et place à un open-world.

Ne passons pas par 4 chemins, il est difficile de ne pas penser à Zelda : Breath of the Wild lorsqu’on voit les images du jeu pour la première fois. C’est à la fois une bonne chose, car prendre comme référence un jeu aussi novateur peut donner un sentiment de confiance, mais aussi une mauvaise chose, car on pourrait penser que Genshin Impact n’a aucune personnalité… et après avoir passé plus d’une soixantaine d’heures sur la version chinoise du jeu, ce serait lourdement se tromper que de le ranger dans la catégorie des clones sans saveur.

Se perdre pour mieux s’y retrouver

Un événement traumatisant et une partie de pêche plus tard, vous allez devoir visiter le monde de Teyvat, et vous faire de nouveaux amis par la même occasion. C’est le postulat de départ de Genshin Impact, qui, au bout de quelques minutes, vous lâchera dans la nature, avec une quête principale à accomplir.

Un soin particulier à été apporté aux personnages du jeu © MiHoYo

Se perdre, se balader à l’autre bout de la carte pour tenter de débloquer les Statues des Sept , qui vous permettront d’avoir la vision sur la zone autour de ces dernières, et de vous y téléporter quand vous le souhaitez. Aller cueillir des pommes, tuer des sangliers pour leur viande, ouvrir des coffres…sont les possibilités qui s’offrent à vous dès le début du jeu.

Cependant, il y a quelque chose de pourri au royaume de Teyvat . Des monstres se baladent, et essaieront de vous mettre à mal. Le système de combat est, par chance, fluide et suffisamment ouvert pour faire preuve de créativité. Vous avez la possibilité de passer de l’un de vos 4 personnages à l’autre en une fraction de seconde, ce qui vous permettra de continuer votre combo en cours sans trop de problèmes.

L’un des piliers du jeu est le système d’éléments, qui sont au nombre de 7. Chaque personnage possède une affinité avec l’un d’eux. Lorsque vous tapez un ennemi avec une attaque élémentaire, celle-ci laisse une altération sur l’adversaire, et si un autre élément le touche ensuite, un effet spécial aura lieu, correspondant au mélange des deux magies. Par exemple, vous êtes en combat, et vous utilisez la flèche chargée de feu d’Amber, ce qui aura pour effet de laisser une altération de feu sur l’adversaire. Vous enchaînez ensuite avec Barbara et son attaque d’eau, ce qui aura pour effet d’appliquer un effet de vaporisation sur l’adversaire, qui augmentera les dégâts infligés sur ce dernier pendant quelques secondes.

Les donjons sont disséminés un peu partout sur la carte © MiHoYo

Et ces effets s’appliquent aussi à l’environnement. Mettre le feu à un adversaire et à l’herbe qui l’entoure, avant d’utiliser un sort de vent pour étaler le feu autour de la zone, envoyer un adversaire dans l’eau et utiliser de l'électricité pour électrocuter les ennemis autour, les possibilités sont nombreuses et rendent les combats funs. Les énigmes disséminées dans le monde fonctionnent aussi généralement avec ce même système élémentaire.

L’exploration est aussi un gros morceau, et votre motivation principale pour explorer sera de récupérer des Primo-gemmes. Elles permettent d’invoquer de nouveaux personnages, ainsi que des Anemonculus et des Geoculus, qui vous permettent, en les utilisant comme offrandes, d’améliorer votre endurance. Même si un mode multijoueurs est disponible, il faut cependant comprendre que Genshin Impact se joue à 99% seul. Cela changera peut-être une fois le “endgame” atteint, mais en l’état, il faut le prendre plutôt comme un jeu solo.

C’est d’ailleurs assez déroutant, vu que le jeu est un free2play, c'est-à-dire un jeu gratuit à récupérer, mais avec un système de gacha (comprendre par là, un équivalent de casino) ou, pour récupérer des nouveaux personnages, il faudra compter sur le hasard. On est plutôt habitué au fait que ce genre de jeu soit très orienté multijoueurs, pour ajouter un côté scoring / classement, qui motive à récupérer des nouveaux personnages dès que possible pour rester compétitif.

Genshin Impact , lui, est parfaitement jouable du début à la fin du scénario sans y débourser le moindre centime. C’est assez malin de la part de MiHoYo, qui, plutôt que de frustrer le joueur immédiatement, essaie plutôt de lui proposer un jeu “solo” complet et parfaitement jouable sans s’y investir financièrement, en espérant sans doute que ce dernier s’attache au jeu, et y dépense un peu d’argent par la suite pour un personnage.

La patte artistique du jeu ressort particulièrement bien © MiHoYo

Là ou MiHoYo s’en est très bien sorti, c’est pour tout ce qui concerne l'histoire et l’écriture des personnages. On alterne les moments sérieux avec de l’enjeu, et les moments beaucoup plus légers. Il n’est pas rare de voir les personnages se moquer l’un de l’autre, et surtout ne pas tomber dans le cliché habituel. L’histoire n’est pas complète, bien sûr, car d’autres royaumes vont arriver par le biais de mises à jour, qui permettront donc de continuer le scénario.

Concernant le niveau maximal et les choses à faire une fois l’histoire principale terminée, il va falloir principalement s’occuper des boss, et de ce côté là, les développeurs ont vu les choses en grand. Les combats sont épiques, aussi bien au niveau des mécaniques qu’au niveau visuel, et vont vous forcer à bien maîtriser les subtilités de vos éléments. C’est sans doute à ce moment-là que vous comprendrez l'intérêt et l’importance d’avoir un ou deux personnages en plus. Il y aura également des donjons haut niveau à faire, seul ou en coop, afin de récupérer des matériaux utiles pour améliorer vos armes et vos personnages. Ceux-ci sont limités par le taux de Résine que vous avez. C’est une barre d’endurance qui se recharge au fur et à mesure. Vous pourrez effectuer ses contenus sans Résine, mais vous ne pourrez pas ouvrir les coffres à la fin. Vous pouvez la recharger avec vos Primo-gemmes si jamais vous ne souhaitez pas attendre, mais ce sera donc au prix de votre monnaie d’invocation.

Il faudra voir ce qu’à prévu MiHoYo au niveau du contenu. On sait déjà que d’autres parties du monde vont arriver, mais on souhaite aussi voir plus de boss, de donjons… Dans tous les cas, au vu de son succès actuel, on peut s’attendre à voir du Genshin Impact pendant encore un bon moment.

Le taux d’invocation est plus bas que la moyenne des jeux de type “gacha” © MiHoYo