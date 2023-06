Comment cartonner sur GeoGuessr ?

Commençons par le commencement. Si vous ne connaissez pas GeoGuessr, on vous invite à vous en faire une idée ici , où vous devrez tenter deviner les différents spots des Red Bull Cliff Diving World Series - dont la prochaine étape aura lieu à Paris du 16 au 18 juin 2023 - en vous promenant simplement sur Google Street View.

1 minutes Red Bull Cliff Diving est de retour à Paris ! Regardez le teaser du Red Bull Cliff Diving 2023 à Paris. Et c'est à nouveau aux pieds la Tour Eiffel qu'auront lieu les festivités !

Si vous connaissez déjà ce jeu, alors avez peut-être déjà entendu parler de Gabriel Doujy, qui est allé jusqu'en demi-finale des championnats du monde de GeoGuessr organisés en 2022 par le streamer Antoine Daniel .

Oui, on parle bien d'un crack. Mais comment le devient-on ? “J’ai toujours été très curieux et je suis vraiment passionné de géographie", explique-t-il. "J’ai d’ailleurs eu 19/20 au baccalauréat en Histoire-Géographie. Quand j'étais plus jeune, j’ai déménagé à La Réunion, donc j’ai pu faire des voyages un peu atypiques comme à l’Île Maurice, Madagascar ou en Afrique du Sud. Ça a attisé encore plus ma curiosité et je me encore plus intéressé au monde qui m’entourait."

Gabriel en action © DR

“Pendant le confinement, je ne faisais pas d’études spécifiques donc je traînais pas mal sur Discord avec des amis. On jouait un jeu où on devait retrouver les pays d’où étaient prises certaines images. On a ensuite découvert GeoGuessr, qui est finalement basé sur même concept, et on a donc commencé à jouer tous ensemble, de plus en plus.”

Pour vous aider à réussir à savoir en quelques secondes (et à quelques mètres près) où vous vous situez dans le monde, on a demandé à Gabriel ses meilleurs tips pour que vous deveniez vous aussi un véritable boss de GeoGuessr.

01 Apprendre les "mêtas"

"Lorsqu’on est propulsé(e) quelque part sur Geoguessr, il y a différents éléments auxquels il faut faire attention. Les panneaux, le marquage au sol, les plaques d’immatriculation, les langues, les bornes… On appelle ça des metas. La plupart sont propres à chaque pays. Et toutes les semaines, de nouveaux éléments sont ajoutés et sont de plus en plus spécifiques. Pour m'améliorer, je me renseigne et j’apprends le plus possible ces mêtas."

02 Connaître les alphabets et les langues

"Tous les pays n’ont pas les mêmes alphabets (Latin, Cyrillique, Grec…), ni les mêmes langues. Il faut donc les connaître de sorte à pouvoir identifier rapidement dans quel pays on se trouve grâce aux panneaux de signalisation notamment. Il faut savoir que plus de 90 pays sont quand même couverts par GeoGuessr via Google Street View."

Connaître les différents alphabets est essentiel © GeoGuessr

03 Connaître le sens de circulation

"Chaque pays n’a pas le même sens de circulation. Il peut donc être intéressant de savoir dans quel pays on roule à droite ou à gauche."

04 Ne pas brûler les étapes

"Certaines mêtas peuvent être pour certaines très spécifiques et je pense qu’au début il ne faut pas forcément s’encombrer avec les tips les plus compliqués. Il faut avant tout essayer de découvrir le jeu à son rythme, comprendre quel élément on peut utiliser pour deviner un pays petit à petit sans se précipiter pour tous les apprendre."

05 Mémoriser les paysages

"C’est quelque chose de vraiment très important puisque c’est la première chose à laquelle on est confronté(e) quand on arrive sur une carte. Et tous les paysages ne ressemblent évidemment pas. Par exemple, dans le sud de l’Argentine, on va avoir de grandes plaines tandis que dans le sud du Brésil, on sera plutôt face à de grandes montagnes.

Level expert © GeoGuessr

Si certains pays peuvent se reconnaître grâce à leur alphabet, comme le Bangladesh ou la Thaïlande en Asie, ce n’est pas toujours évident de se repérer sur ce continent, car les paysages sont parfois similaires. Je pense notamment à l’Indonésie et à la Malaysie qu’on a parfois du mal à différencier."

06 Nourrissez-vous d'internet

"Il y a beaucoup de ressources disponibles sur le web que j’utilise et dont je parle d’ailleurs sur ma chaîne Youtube . Vous pouvez vous en servir ou même poser directement des questions à des joueurs sur Internet, via Twitch ou Discord , par exemple."

07 Jouer entre amis

"De ma propre expérience, et des retours que j’ai souvent, je pense qu’il est préférable de jouer à plusieurs. Ça peut être assez ennuyeux de jouer seul(e). Jouer à plusieurs nous pousse souvent vers le haut et nous fait progresser sans qu’on s’en rende forcément compte."

Bon ok, là ce n'est pas très compliqué © Red Bull France

Rendez-vous à Paris le 18 juin pour la deuxième étape des Red Bull Cliff Diving World Series 2023 qui se déroulera à Paris pour la deuxième année consécutive. L'événement sera également retransmis en direct sur Red Bull TV !

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !