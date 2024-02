GeoGuessr : savoir se repérer grâce à l’alphabet

la plupart des joueurs commencent par étudier la route et la signalisation au sol. Chaque pays possède des variantes qui, dès les premières secondes de jeu, peuvent vous donner une indication claire de votre position. Mais ce qui peut faire la différence et vous indiquer beaucoup plus précisément la zone dans laquelle vous vous trouvez, ce sont les panneaux. Et qui dit panneaux, dit langue.

Dans la majorité des cas, vous ne serez pas dans un pays francophone, et si vous n'êtes pas capable de discerner le suédois du dannois, vous risquez de commettre une erreur qui se compte en centaines de kilomètres. Cela peut faire la différence entre une partie gagnée et une humiliation cuisante qui vous suivra pendant de longs mois si vous affrontez vos amis.

Pour progresser, il faut tout simplement apprendre pas à pas quelles sont les différences entre les différentes langues de la planète. Par exemple, vous ne verrez jamais un ã en espagnol (contrairement au portuguais) et la Suède est le seul pays de scandinavie où le ö est employé. Évidemment, toutes ces connaissances ne s'acquièrent pas en quelques heures, il va falloir enchaîner les parties et réviser au fil de l’eau.

