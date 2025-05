Pourquoi les fans de F1 devraient suivre le Giro

Des feuilletons à rebondissement qui durent toute la saison. Des machines optimisées sur le plan aérodynamique pour fendre l'air. Des athlètes au sommet de leurs capacités physiques. Les points communs entre la Formule 1 et le cyclisme professionnel sur route sont légion, et si vous aimez suivre un sport qui propose une bonne dose de vitesse, il est difficile d'imaginer deux activités plus similaires.

En plein dans le premier grand tour de cette année, le Giro d'Italia, on se penche sur les raisons pour lesquelles les amateurs de F1 devraient suivre l'action en Italie (et non, on ne parle pas ici du Grand Prix d’Imola), ainsi que les choses à surveiller lors de sa 108e édition...

La carte du Giro d'Italia 2025 © RCS Sport

01 Les stratégies d’équipe sont tout aussi brutales

Alexander Hajek devant au camp d'entraînement BORA - hansgrohe © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Une course de Formule 1 est remportée par le pilote qui franchit la ligne en premier, mais ce n'est pas nécessairement le pilote ou la voiture la plus rapide ce jour-là. En effet, les tactiques d'équipe jouent un rôle essentiel. Savoir quand ravitailler, comment gérer l'usure des pneus et l'utilisation du DRS sont autant de pièces du puzzle qui doivent être installées pendant la course à des vitesses hallucinantes, et une légère erreur (passer aux stands au mauvais moment, rester trop longtemps sur des pneus usés) peut faire la différence entre la première et la deuxième place sur le podium.

Dans le cyclisme sur route, les tactiques d'équipe sont tout aussi cruciales (et brutales). Ceux qui bataillent au classement général se reposent sur une armée de coéquipiers (coureurs de soutien) chargés par l'équipe d'accomplir des missions (récupérer des bouteilles et de la nourriture dans les voitures d’équipe, protéger le leader d'un vent contraire, stopper les attaques d'une équipe rivale) tout au long de la course. La gloire individuelle doit souvent être sacrifiée au nom de l'équipe, en particulier lorsqu'il s'agit de remporter le classement général, et un manquement ou une mauvaise interprétation d'une situation peut mettre fin à un plan de trois semaines soigneusement élaboré.

02 Les yeux rivés sur les autres trophées

Primož Roglič célébrant sa victoire avec le maillot rose en 2023 © Stefano Costantino/Getty images Grand gagnant à Vegas : Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Toutes les équipes ne se battent pas pour l'équivalent cycliste du championnat du monde des pilotes, et il y a beaucoup à jouer en milieu de peloton. Les tactiques changent pour se concentrer sur les étapes individuelles, les cols de montagne et les sprints, les deux derniers étant récompensés par leur propre compétition : le maillot bleu et le maillot violet.

Alors que le premier est disputé en haute montagne, où des points sont attribués aux coureurs qui franchissent les cols et les sommets en premier, le second est le point de mire des sprinteurs et donne lieu à des batailles féroces qui voient les équipes lancer des attaques (pour accompagner le sprinteur à l'arrivée et lui permettre de garder) sur des étapes décidées à la photo-finish.

Mais les choses ne se terminent pas toujours de cette manière. Une échappée, souvent vouée à l'échec, composée de coureurs de petites équipes, d'équipes wild card ou de coureurs qui n'ont rien à gagner, se forme au début de chaque journée de course et tente de rester à l'écart jusqu'à l'arrivée. S'ils sont souvent rattrapés, lorsque ce n’est pas le cas, cela donne lieu à des victoires équivalentes à David contre Goliath (représenté par le peloton).

03 Le point technique : les gains marginaux face à la puissance du corps humain

Red Bull - BORA - hansgrohe au Giro sur Specialized © Charly López/Red Bull Content Pool La RB21 vue de face © Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Les coureurs et les pilotes ne représentent que la moitié de l'histoire, leurs machines sont tout aussi essentielles à leur succès. Les vélos du peloton professionnel sont les voitures de Formule 1 du cyclisme - réglés en fonction du terrain et de la vitesse, et testés en soufflerie pour que chaque coup de pédale compte.

Tout comme une voiture de course, chaque centimètre est examiné avant la course pour s'assurer qu'il est adapté à la tâche à accomplir (choix et pression des pneus, rapports de vitesse, positionnement du coureur), et en cas de problème comme une crevaison ou un déraillement de la chaîne en milieu de course, une voiture d'équipe et un mécanicien sont rapidement sur place pour remettre le coureur sur la route (ou un coéquipier proche sacrifiera son vélo pour minimiser la perte de temps).

Les gains de temps ne s'arrêtent pas à l'optimisation aérodynamique et s'étendent à la technologie utilisée par les coureurs. Ils peuvent suivre et contrôler leurs statistiques (fréquence cardiaque, puissance) via la télémétrie et faire des ajustements en se nourrissant ou en ajustant leur effort s'ils risquent de passer dans le rouge.

04 Des personnalités et rivalités emblématiques

Primož Roglič est le Lewis Hamilton du vélo © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Derrière le volant de chaque voiture de Formule 1 se trouve un pilote à la personnalité et au style de course uniques, et lorsque ces égos s'affrontent sur et en dehors de la piste, cela se termine souvent par un feu d'artifice.

Il en va de même pour le cyclisme, dont le peloton est composé de personnages et de rivalités qui bouillonnent depuis plusieurs saisons.

Le Verstappen du WorldTour est toujours Tadej Pogačar - dominant, insolent, et avec un style dur qui laisse les autres loin derrière lui... Mais après avoir fait exploser le Giro d'Italia lors de ses débuts l'année dernière, le coureur de 26 ans a choisi de ne pas réitérer l'expérience en 2025. Qui décrochera le titre cette année ? Remco Evenepoel, quant à lui, est le Charles Leclerc du peloton, le Belge de 25 ans est un talent explosif et a obtenu de grandes victoires dans sa carrière naissante, mais il fait souvent une erreur coûteuse qui le voit finir derrière des gens comme Pogačar. Evenepoel, lui aussi, ne participera pas au Giro de cette année, car il est en pleine convalescence et préfère se concentrer sur le Tour de France.

Le britannique Tom Pidcock ressemble à son compatriote Lando Norris, les deux approchent doucement mais sûrement des sommets, mais ils n’ont pas encore fait preuve de la constance nécessaire pour remporter les plus grands titres de leur sport.

Primož Roglič, le Lewis Hamilton du cyclisme, se trouve de l’autre côté de sa carrière. Le Slovène de 35 ans a remporté quelques-uns des plus grands prix du cyclisme, mais il n'est pas encore au bout de ses peines, et cherche à étoffer son palmarès chez Red Bull - BORA - hansgrohe, avec le Giro d'Italia 2025 en ligne de mire.

05 Lieux légendaires et enjeux mythiques

L'Italie est prête à accueillir les meilleurs cyclistes du monde © Charly López/Red Bull Content Pool À Monaco, les Formule 1 rencontrent les yachts © Getty Images/Red Bull Content Pool

La saison de Formule 1 voit les pilotes s'affronter sur des circuits de renommée mondiale et des parcours débordant d'histoire. Le calendrier cycliste professionnel n'est pas différent : les coureurs parcourent le monde pour participer à des courses dont l'héritage remonte à plusieurs décennies et qui culminent avec les trois grands tours d'Italie, de France et d'Espagne.

Le Giro est sans doute le plus beau et le plus brutal des trois, avec des journées similaires à celles de la Formule 1. Ses étapes de montagne sont le Spa-Francorchamps du cyclisme, les ascensions du col du Stelvio, du Monte Grappe et du Mortirolo sont aussi emblématiques que techniquement difficiles, et souvent influencées par les conditions météorologiques. L'arrivée sur la Piazza del Campo de Sienne lors de la 9e étape et le circuit autour de Rome lors de la dernière étape sont les points forts de l'itinéraire de cette année.

C'est bien plus qu'une course cycliste, c'est un événement culturel qui touche toute la nation, les tifosi s'alignent devant chaque montée et chaque arrivée en centre-ville comme dans les tribunes de Monza ou de Silverstone.

06 Du paddock au peloton : une nouvelle course au podium pour Red Bull

Red Bull - BORA - hansgrohe n'est pas là pour faire le compte © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Force dominante en Formule 1 depuis plus de deux décennies, Red Bull est entré dans l'arène du cyclisme WorldTour avant le Tour de France 2024 en devenant le sponsor titre de l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe, basée en Allemagne.

À l'instar de son approche de la course automobile, Red Bull - BORA - hansgrohe n'est pas là pour faire de la figuration et l'équipe a de grandes ambitions en matière de classement général. Ces espoirs reposent sur Roglič, quintuple vainqueur du Grand Tour. Le Slovène ne fait cependant pas cavalier seul et sera soutenu par Jai Hindley, vainqueur du Giro d'Italia 2022, Dani Martínez, deuxième l'année dernière, et un solide groupe de coéquipiers qui ont une grande expérience du Giro. Attendez-vous à des attaques audacieuses, à des échappées et à une course acharnée jusqu'à Rome.