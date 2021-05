Gnosia et le Visual Novel, entre jeu vidéo et livre interactif

Otakus en tout genre, restez ici pour apprivoiser des choses fantastiques que vous avez peut-être loupées. Les autres, restez quand même ! Mais soyez conscients que le Visual Novel , ou VN , est un genre particulièrement connoté en termes d’influences. Le Japon parle au Japon et aux fans de Japon, il ne faut donc pas être hermétique à ses petites manies.

Il y a quelques semaines est sorti Gnosia , jeu du studio Petit Depotto — d’abord sorti sur la Vita et porté sur la Switch . En plein confinement où tout le monde jouait à Among Us , le jeu a offert une sacrée sérendipité : jouer au même principe, mais tout seul. On y incarne un personnage parmi un groupe coincé dans un vaisseau, et au moins l’un d’entre eux est contaminé par un virus qui octroie superpouvoirs et désirs d’éradication de l’humanité. À vous de comprendre qui est devenu le vilain cynique du groupe, et donc de jouer au Loup-Garou en solo. Il faut faire vite, car chaque nuit, les Gnosia peuvent zigouiller un humain. Parmi ces entités aux looks fantasques circulent des rôles récurrents qui peuvent aider à la détection des affreux. Et vous, le héros, êtes coincé dans une boucle temporelle, à ne pas trop comprendre ce qui est scripté et ce qui ne l’est pas, à conjuguer des enjeux à court et long terme. Au fil des boucles, le jeu évolue avec vous.

Artwork de Gnosia © PetitDepotto

Répartition des rôles, débats, survie : c’est Gnosia, un jeu qui ne nécessite aucune habileté, sinon faire preuve de déduction. C’est, en substance, un livre enrichi avec images, animations et vidéos : un visual novel, où coïncident jeu vidéo et littérature.

Une époque évanescente, entre CD gravés et traducteurs en herbe

Ils ne sont pas à confondre avec les Light Novels qui, lui, est un genre de littérature à part entière, et pas un medium. Le VN est un livre interactif , particulièrement connoté oriental, qui constitue aussi une manière bien spécifique de narrer. D’abord dans le style, plus étalé, plus prompt à la description proustienne, et moins à l’action. Aussi car le medium et son interactivité permettent de nombreuses coquetteries. La capacité de multiplier les branches de récit, de revenir en arrière, de changer de point de vue ou d’incorporer de réelles phases de « jeu », toutes simples et accessibles. Du point & click, des petits jeux de rythmes et yadda yadda. Des titres modernes comme ceux de David Cage sont-ils des héritiers du Visual Novel ? Sans doute, selon ce qui, pour vous, définit ce qui est une bonne écriture.

Ces petites fantaisies narratologiques ne sont pas obligatoires, et échappent à certains sous-genres. Le kinetic novel ne comporte pas la moindre interaction ou choix, c’est la forme la plus pure — comme l’est le linear novel, dont le nom dit tout. Tous sont liés à la sphère des jeux amateurs, sont généralement des projets d’une unique personne faisant textes, dessins et musiques, et tous sont témoins d’une époque disparue ; celle des boîtes de textes aux bords arrondis, des .exe échangés sur Internet ou sur des CD gravés entre deux Touhou. Un pur produit des années 2000.

Tv Tropes met en exergue la série When They Cry, un projet transmédia culte, connu pour ses deux histoires Hinamizawa, le village maudit et Umineko. Le premier a été traduit et adapté en français, et les deux ont donné de nombreuses adaptations en anime. Un univers horrifique à tiroirs, dont les différents volets pourraient être interconnectés. Et pour les aventureux qui en veulent encore plus dans le gore, ils pourront essayer Saya No Uta, connu pour son ambiance progressivement gore et perturbante.

La sorcière Béatrice est l’un des personnages les plus connus du genre. © 07th Expansion

Dans l’imaginaire d’une génération d’otakus qui commence au grand minimum à entrer dans la trentaine, le genre Visual Novel est intrinsèquement lié à des jeux coquins. Fatalement, car la différence avec les Dating Sim est ténue — mais combien de ces jeux de drague ont été exportés pour l’Occident ? Quelques-uns seulement, au détriment d’œuvres plus littéraires mais qui ont pu être un terrain d’entraînement pour des traducteurs amateurs, passés professionnels depuis.

Un imaginaire exacerbé par autant d’œuvres que de parodies (un épisode dédié dans l’hilarante série Excel Saga), généralement des jeux nippons en diable, où part de scénario et de fesses varient dans le camembert. Le début des années 2010 a, par exemple, été marqué par la sortie de Katawa Shoujo, œuvre assez qualitative et bienveillante quand on prend en compte son origine : 4chan. Oeuvre dans laquelle on incarne un lycéen qui, après une crise cardiaque, rentre dans un établissement pour jeunes handicapés — cinq filles, cinq histoires, cinq handicaps, des choix qui « verrouillent » sur l’un des cinq morceaux du jeu. Rien de fétichiste, c’est à la fois un pastiche et un VN correct, un pur produit de son temps. Il est toujours disponible et a été traduit en français. Mais là encore, eroge et visual novel sont deux sphères bien différentes.

Il est amusant de constater que le VN a des influences sur des séries un petit peu plus mainstreams : difficile de ne pas penser à Persona 4 ou 5, dont les premières heures ne sont que des tapis roulants de textes, sans véritable gameplay. Ce sont, généralement, des œuvres impliquant des lycéens ou des jeunes (l’inverse peut littéralement constituer un plot twist) et, comme Gnosia, la boucle temporelle ou le fait de s’échapper d’une boucle quelconque est souvent une composante centrale du jeu. Et tels les boss des JRPGS, les fins s’escamotent : pour du livre interactif, la répétition est parfois nécessaire pour débloquer les multiples fins disponibles, et seule la dernière donnera les véritables clés de compréhension. En résumé : Des mécaniques issues de ce qu’on imagine du jeu vidéo japonais.

Ils existent par dizaines, et autant d’entre eux sont dignes d’intérêt. Mais les Visual Novel exportés, traduits et adaptés en français ou anglais ET sortis officiellement sur consoles et PC sont bien moins nombreux. Si l’on exclut des franchises transmédias notables mais un peu opaques (l’univers de Fate, par exemple) et que l’on garde le meilleur du meilleur, on peut s’en tenir à ces quelques exemples, qui sont tous de fantastiques expériences de jeux vidéo .

Phoenix Wright, l’alpha et l’omega

On le sait depuis quelques jours : Capcom va enfin importer The Great Ace Attorney , qui sera disponible le 27 juillet prochain sur PS4 , Nintendo Switch et PC . Ce jeu est le spin-off oublié de la saga Phoenix Wright , l’un des livres interactifs les plus denses qui soient. Comprenez : il y a six jeux canoniques à découvrir !

Pour ceux qui seraient passés à côté ou nés un peu trop tard, les jeux Phoenix Wright vous mettent dans la peau de l’avocat éponyme, qui adore montrer son badge à toute âme qui vit. Il défend la veuve et l’orphelin, mais surtout son sidekick Maya Faye, une medium qui se retrouve un peu trop souvent accusée de meurtre. Tout ça cache un casting de personnages charismatiques, et un gameplay en deux temps. Chaque jeu déroule trois ou quatre affaires. Ce sont des scénarios sous forme de whodunnit ; où c’est à vous de résoudre un meurtre ou un crime, d’abord en parcourant les lieux du-dit méfait, puis en vous rendant au tribunal et défendre votre client à grands coups de logique et de déductions. C’est assez simple mais prenant, surtout si vous découvrez la série et ne connaissez pas ses mécaniques.

Dans ses meilleurs moments, le jeu fait en sorte que vous compreniez les choses deux minutes avant les personnages et c’est particulièrement satisfaisant. Les personnages sont inoubliables et certaines affaires frôlent l’iconique — tout joueur de Phoenix Wright ne peut oublier la toute fin du troisième jeu, où désigner l’ultime coupable est un crève-cœur à la hauteur d’une installation qui s’étale sur tout le titre. Cette mécanique sérielle, cet exotisme parfois, ces personnages et cette ambiance colorée semblent avoir inspiré le récent anime Great Pretender.

Et Phoenix Wright aussi a d’excellentes musiques — chaque épisode a ses rendez-vous sonores. Bref, deux trilogies à découvrir, donc de très nombreuses heures à picorer. Née sur DS où le visual novel est un genre propice (quoi de plus plaisant que de faire un morceau de jeu au lit avant le dodo ? Peu de choses !), les jeux sont disponibles sur une multitude de supports. Hélas, la traduction en français n’a pas survécu à ces nombreux ports, il faut donc avoir un bon niveau en anglais.

Degré d’otaku pour apprécier : Mange ton burger, Apollo/10

Danganronpa, les otakus parlent aux otakus

Si vous aimez les procès, la peine capitale exécutée de manière cartoon et absurde, et que les phases d’enquête et de déductions de Phoenix Wright vous font vibrer, les trois Danganronpa sont sans doute la prochaine étape logique. Une preuve indirecte que, tels les livres lus la nuit dans une ambiance feutrée sur la TNT, regarder quelqu’un d’autre parcourir un visual novel peut être intéressant. La Légende dit que la série est arrivée en Occident suite au succès d’un Let’s Play du premier jeu sur le forum SomethingAwful. Mais il serait bien dommage de passer à côté… si et seulement si vous avez un peu la fibre japonisante. En effet, le chara-design farfelu des personnages peut rebuter, surtout celui du premier qui est particulièrement agressif. Aussi, beaucoup de choses relèvent d’un Japon-pop assez niche dans Danganronpa : la structure, le Battle Royale décomplexé, les musiques, et surtout cet équilibre entre ultraviolence et nonchalance jazzy. Ça aussi, c’est très très japonais.

Dans les trois Danganronpa, vous incarnez un étudiant qui se réveille, amnésique, avec un super talent. Tout le monde est caractérisé par quelque chose : Super Duper Princesse, Ninja, Baseballer, Astronaute, etc. Tous sont enfermés, et il ne pourra en rester qu’un. Tout le monde est poussé au crime, ce qui finit par arriver. Se tient alors un tribunal de classe et si le coupable est désigné, il passe à la casserole, sinon c’est tous les autres. Tout ça est scripté, les seules manipulations qui ne relèvent pas du livre interactif sont les déplacements dans les phases d’enquête et de « pauses » entre deux horribles exécutions.

Une fois tombé dans Danganronpa, difficile d’en décrocher. Même structure que dans Phoenix Wright : enquête, puis procès, en utilisant le pouvoir de la déduction. Ces phases sont tout aussi dantesques, ont un gameplay plus varié et sont mâtinées de retournements redoutables car, hé, votre waifu ou husbando va (probablement, mais allez savoir) finir par y passer. Dans Danganronpa, il y a des moments déchirants, d’autres particulièrement débiles, certains sont inoubliables. Et contrairement à Phoenix Wright, la saga est consciente de son statut de formule et fait tout pour se renouveler en permanence, jouer avec l’horizon d’attente du joueur, verser dans le méta et casser ses propres codes. C’est un équilibre précaire, et Danganranpa y arrive toujours. Le premier jeu expose la formule, le second la parfait, la troisième est une explosion de cinquième degré. Si certains morceaux du 3 sont des crêve-cœurs iconiques, Danganronpa 2 est indubitablement le meilleur opus de la série, c’est conseillé par la maison. Hier objet de niche sur Vita, aujourd’hui sur Steam, dont le troisième traduit en français. Le premier jeu a été adapté en animé, et ça n’a pas grand intérêt de se spoiler avec.

Degré d’otaku requis pour apprécier 8/10

La saga 999, le medium exploité à 100 %

Tout le monde peut vous parler de la saga Phoenix Wright. Mais les Nonary Games, c’est une autre limonade — ils étaient disponibles sur DS , vous pouvez désormais les acheter en pack sur Steam. Mais hélas, il faudra perdre un incroyable tour de force narratologique qui implique les deux écrans de la portable de Nintendo .

Les trois jeux de la saga Nonary Games, écrits par Kotaro Uchikoshi et édités par Spike Chunsoft, sont des visual novels qui embrassent, eux aussi, les codes du jeu de survie. Ceux-là sont moins otakus, et un peu plus cérébraux — dans le premier, 999, 9 personnes sont coincées dans un paquebot et doivent traverser autant de portes de jeux mortels. Il y a de nombreux mystères, beaucoup de numérologie et de maths simples, de crypto sciences et… de sudoku. Une pépite méconnue, qui déploie un twist redoutable, et sincèrement innovant dans le medium jeu vidéo.

Hélas, sur Steam, le jeu doit s’affranchir de ces twists mystères, mais reste une valeur sûre — le chara design de Gnosia est particulièrement inspiré de celui de 999. Pas la peine de décrire le troisième volet, un peu en-deçà. Mais l’épisode du milieu, Virtue's Last Reward, embrasse ce qui faisait le sel du premier et l’exploite encore plus fort : une narration éclatée, à parcourir dans le désordre. Et c’est là qu’un visual novel donne une dimension supplémentaire au livre : VLR ne propose pas de lire une ligne droite dans le désordre, mais de parcourir un champ des possibles, un arbre de décisions narratif, jusqu’à ce que les pièces du puzzle s’imbriquent. Et tout ça, avec d’autres twists grandiloquents, à la fois ridicules et jouissifs.

C’est le sudoku… de votre vie !!

Dans les trois jeux, il n’y a cependant pas que du texte : les énigmes (des escape rooms dont vous êtes le héros, et dont vous devez éviter de devenir la victime) ne sont pas particulièrement ardues, mais restent satisfaisantes. Il faut cependant prendre soin de ne pas faire de longue pause entre deux sessions, sous peine d’être largué.

Degré d’otaku requis pour apprécier : 7/10

VA11 HALL-A, on ne peut plus cyber

Ça, c’est une « expérience de jeu vidéo » comme on en trouve rarement. Un super produit de Sukben Games, studio vénézuélien — dont les improbables péripéties retardent la sortie de NIR-V ANN-A, la suite. Eh oui, certains studios subissent le crunch, d’autres les révolutions locales et les enlèvements de son personnel.

Mais VA11 HALL-A est un superbe jeu pour oublier le monde extérieur — vous y incarnez la serveuse d’un bar du futur — pour nous, c’est du cyberpunk , pour eux c’est le quotidien. Tout un mois de décembre, à l’approche de MégaNoël, vous prenez votre service du soir. Mon conseil : faire comme Jill, l’héroïne, et faire une journée de scénario avant le coucher, comme on prendrait son shift nocturne.

Dans VA11 HALL-A, on ne fait que lire les conversations avec les clients. De temps en temps, on leur sert une des boissons-phares du bar, on retient les goûts de chacun, on les charge un peu plus si on se sent généreux. Et comme dans tous les grands jeux, on va conjuguer petites et grandes histoires et assister, en toile de fond, à la construction (et la déconstruction, c’est le bazar) d’un univers charmant. On met ses disques préférés dans la machine, on révise la composition des cocktails et c’est parti pour “Les Histoires”. On rentre dans la tête de Jill, les clients et personnages sont charismatiques en diable, l’écriture est ciselée et sensible, quel plaisir ! À condition, comme d’habitude, de parler anglais.

C’est un jeu profondément passionnant, mais son esthétique kawaii et ses parodies pointillistes finiront par vieillir. Quelqu’un n’ayant aucune affinité otaku risque d’être légèrement perdue. Notez qu’une quantité impressionnante de clones est produite depuis sa sortie en 2016 : Coffee Talk, The Red Strings Club et, plus récemment, Necrobarista. La même, mais avec le monde des morts. Moins bien mais fait, eh, le café.

Degré d’otaku requis pour apprécier : 5/10

Doki Doki Litterature Club, la subversion

Imaginez, une œuvre dont le seul but est de déconstruire le genre. Et, sans doute aussi de cracher un peu dans la soupe : un medium et un fandom parfois saoulants. La dernière à avoir fait parler d’elle est Doki Doki Litterature Club , de Dan Salvato — réalisé sur Ren’Py, le logiciel le plus connu pour écrire ses Visual Novel. Plus complet mais moins intuitif que Visual Novel Maker, fatalement.

Bien conscient de l’image qu’il projette, DDLC est une vaste subversion. © Team Salvato

Sorti fin 2017, il a provoqué quelques remous dans la sphère otaku. Et c’est simple à expliquer : il a l’art de se moquer copieusement du medium, tout en proposant une histoire qualitativement potable, sinon réservée à un public averti. Sous ses atours mignons, le jeu est classé en « horreur psychologique » sur Steam pour de bonnes raisons. Alors non, on ne rentre pas dans l’ero-guro ou l’horrifique sophistiqué à la Junji Ito, mais Doki Doki Litterature Club montre des choses particulièrement tendues.

Dans cette histoire, vous incarnez un personnage toujours aussi neutre et interchangeable, qui rentre dans le club de littérature, évidemment exclusivement féminin et à la grande multicouleur de cheveux — il y a force Rose, force Mauve, etc. Tout se passe comme sur des roulettes, puis quelque chose commence à ne pas tourner rond. Ce malaise s’immisce progressivement, et la tragédie frappe. Et dans sa deuxième partie, le jeu va progressivement vriller, devenir de plus en plus meta, proposer des images choquantes contredisant l’atmosphère kawaii promise. Puis, après un chemin de fer meta un peu programmatique, le jeu se conclut sur une petite pirouette originale, mais qui l’aurait été encore plus sans l’existence d’Undertale ou de la série In Memoriam. Sur un tel support, c’est relativement inédit.

Doki Doki Litterature Club est à la fois une déconstruction du visual novel (à degré léger, Dan Salvato ne vient pas chez vous raconter la fin du jeu et vous frotter la tête en vous mettant devant de mauvais animes) mais aussi une déclaration et une radiographie.

Degré d’otaku requis pour apprécier : 8/10. Attention, contenu dérangeant : suicide, scarifications.

Voilà pour les fondamentaux. World End Economica, Corpse Factory, Shin Hayarigami, The House in Fata Morgana - les titres ne manquent pas dans l’actualité. Comme toujours avec le Japon, deux vies ne suffiraient pas pour tout voir et faire. Mais si l’un de ces titres vous a plu, c’est garanti : tous les autres sont un peu faits pour vous aussi. Les autres, bonne nouvelle ! Vous venez d’économiser des centaines d’heures de jeu.

