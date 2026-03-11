Le pionnier de la drum'n'bass Goldie a toujours repoussé les limites. Si vous lui parlez de frontières entre les genres, il vous regarde droit dans les yeux et les franchit sans hésiter. Quant aux règles ? Là où il va, il n'a pas besoin de règles.

Ces constantes définissent tout ce que fait Goldie, depuis ses blueprints fondateurs signés Rufige Kru jusqu'à ses albums Timeless et Saturnz Return, qui ont révolutionné le genre. On retrouve cette approche dans la production et le roster de son label Metalheadz, qui a récemment célébré ses 25 ans avec l'une des plus grosses raves jamais organisées au Printworks de Londres. Naturellement, cet esprit transparaît également dans ses sélections de DJ : Goldie n'est jamais à plus d'un mètre d'un morceau inédit. C'est le quotidien d'une vie entièrement consacrée à la drum'n'bass.

La drum'n'bass, c'est le son de la Grande-Bretagne, d'une certaine manière. Goldie

Un autre aspect majeur de cet engagement de toute une vie pour la cause : s'assurer que l'histoire complète est racontée et que l'ensemble du tableau est révélé – afin que les nouvelles générations de fans comprennent l'histoire et les racines de cette musique. C'est précisément l'objet de Drum'n'Bass Life, une compilation sortie au moment de cette interview (en 2019) et confectionnée par le fondateur de Metalheadz. Avec 60 morceaux couvrant trois décennies, Goldie a pris du recul par rapport au futurisme débridé auquel il est associé depuis le premier jour pour raconter l'histoire dans son ensemble – une histoire qui continue de fasciner et d'enthousiasmer jusqu'à aujourd'hui.

La drum'n'bass en 2019. Près de 30 ans plus tard, cette musique continue de prospérer, d'enthousiasmer et de regarder vers l'avenir…

C'est incroyable. C'est devenu un incontournable, le son de la Grande-Bretagne d'une certaine manière. Regardez comment le grime a trouvé son identité et sa culture aujourd'hui. La drum'n'bass a fait ça dans les années 90. Et je crois fermement que toute forme de musique ou mouvement artistique dont l'identité et la culture sont ancrées au Royaume-Uni de cette manière durera éternellement. Avec l'album récent Drum'n'Bass Life, c'est exactement ce que je célèbre. J'ai toujours fait des albums très spécifiques, de niche, avant-gardistes. Mais c'est très différent des situations dans lesquelles je me retrouve en tant que gars qui passe du son à 3h du matin. Je peux balancer un set Metalheadz spécial toute la journée. Mais dans certains endroits un peu plus éloignés, dans des lieux où la culture n'est pas aussi ancrée qu'ici, il faut y aller progressivement. Poser les fondations. C'est ce que fait cet album. Il contient ces repères importants qui ont été cruciaux dans mes sets et mon amour pour cette musique au cours des trois dernières décennies.

Vous deviez avoir l'embarras du choix pour sélectionner les morceaux...

C'est vrai ! Regardez juste le spectre d'où nous venons. C'est un arbre immense avec tellement de branches qui en partent, et des branches qui partent des branches. Il représente toute l'évolution de cette scène et chaque génération qui est passée. Ma fille faisait des commentaires là-dessus, elle disait qu'elle se souvenait avoir grandi avec beaucoup de ces morceaux. Comment elle ne les comprenait pas vraiment quand elle était gamine, mais maintenant oui. J'ai l'impression de jouer de la putain de Motown, mec.

C'est une Motown des temps modernes dans ce sens. Ces morceaux sonnent incroyablement bien 20 ou 30 ans plus tard.

Tu as raison. En termes de musique électronique, la drum'n'bass est devenue la Motown des temps modernes. Ses racines sont aussi profondes. Elle avait des fondations pré-Internet tellement solides, il y a tant de choses à découvrir pour quiconque veut vraiment s'imprégner de l'histoire et l'embrasser comme nous l'avons fait. Beaucoup de gens impliqués au départ ont fait un ou deux morceaux, puis leur vie a suivi son cours, ils ont eu d'autres jobs et d'autres vies, ont fondé des familles, se sont installés, peu importe. Mais ces individus ont laissé une empreinte indélébile sur notre culture, tout autant que n'importe lequel d'entre nous qui avons continué.

Goldie dans la capsule Metalheadz lors du Red Bull Revolutions In Sound © Sarah Ginn

La drum'n'bass traverse ces phases où elle est considérée comme « pas cool », mais on s'en fout tous et on continue d'y mettre tout notre cœur. Goldie

La comparaison avec la Motown est également vraie parce que c'est quelque chose que nous avons poursuivi, que ce soit « cool » ou non. Nous ne l'avons pas fait pour les autres, nous l'avons fait pour nous-mêmes et les gens qui comprennent la culture et veulent en faire partie. La drum'n'bass traverse ces phases où elle est considérée comme « pas cool », mais on s'en fout tous et on continue d'y mettre tout notre cœur. Puis, sans faute, elle redevient populaire parce qu'une nouvelle génération arrive, découvre la musique, réalise à quel point elle a bien résisté, à quel point elle sonne unique et le pouvoir qu'elle a, et ils s'y mettent, creusent et relient les points.

Avec 30 ans de musique, il y a beaucoup de choses à découvrir.

N'est-ce pas magnifique ? Et cet album en fait partie pour quiconque commence tout juste à creuser. D'une certaine façon, c'est mon album des plaisirs coupables. Je suis connu pour beaucoup de sorties artistiques et conceptuelles, mais maintenant, à ce stade de ma carrière, c'est agréable d'avoir juste l'occasion de crier mon amour pour les classiques que j'admire et qui ont fait avancer la culture. Il n'y a aucun son moyen, tous les morceaux, je les passe encore aujourd'hui. Ça a été très rafraîchissant de prendre du recul et de dire simplement « voilà les morceaux que j'aime ».

C'est le son d'une session après-rave quand tu es aux platines et que tu sors juste des classiques en mode "vous vous souvenez de celui-là ? Et celui-là ?"

Haha oui ! Un after, histoire de décompresser après la soirée. C'est exactement ce qu'on faisait à l'époque aussi – on rentrait du club et on essayait de comprendre ce qu'on avait entendu, comment on l'avait entendu. On sortait les disques qu'on avait et on célébrait et analysait la musique autant qu'on pouvait. Il y a aussi une section dans l'album que j'appelle les « B-side babies », des morceaux qui n'ont jamais eu le buzz ou l'impact qu'ils méritaient à l'époque, mais qui sont devenus des classiques avec le temps.

B-Side Babies ! J'adore ce terme.

Ce sont les morceaux qui m'inspirent vraiment, parce qu'il y a quelque chose en eux qui est fait pour le futur. Et que ça ait un impact à l'époque ou un impact dans le futur, les meilleures chansons deviennent des psaumes. Elles sont bibliques, mec. Phantom Force, Up All Night, True Romance, Metropolis, Pulp Fiction, je pourrais continuer encore et encore.

J'interviewe beaucoup de nouveaux artistes qui sortent sur Metalheadz et on parle toujours de cet appel tard le soir où vous leur donnez vos retours et conseils sur leur sortie.

Oh wow. Ils parlent de ça ?

À chaque fois ! C'est un aspect unique du processus qui est vraiment valorisé et apprécié. Tous les labels n'ont pas cette touche personnelle…

C'est cool à entendre. Rien n'est jamais acquis, mais quand je travaille avec ces gars et que j'entends tant de potentiel et de talent, comment pourrais-je ne pas les contacter pour rendre ça encore plus personnel et les aider à tirer encore plus d'eux-mêmes ? Même jusqu'à passer les morceaux de ces gars avec des tracks classiques comme Phantom Force, c'est une façon de valider ces nouveaux morceaux et de les placer dans le continuum. Ça montre du respect pour la nouvelle musique – leur montrer qu'ils sont la nouvelle génération et qu'on a foi en eux. Ce n'est pas que moi qui fais ça. Andy C le fait tout le temps. Il y avait cette vidéo de lui mixant Vanta Black de Benny L avec Inner City Life lors d'une énorme rave.

Oui, à Wembley – beaucoup de gens pensaient que c'était un nouveau remix.

Exactement. Et ça c'est toute une autre discussion ; comment même la culture et le style artistique du mix peuvent créer ce troisième morceau magique qui n'existait pas jusqu'au moment où vous mettez ces disques ensemble. Mais ce que j'ai adoré dans ce mix particulier, c'est qu'il vous rappelle que peu importe à quel point nous devenons expérimentaux ou avant-gardistes, Metalheadz a le passeport pour toutes les zones. Nous sommes comme la sécurité dans ce sens. Et que ce soit Benny L, Black Barrel, Grey Code, My Nu Leng ou n'importe lequel de ces gars, je suis tellement inspiré et passionné par leur musique et leur amour pour elle. Si je peux leur donner un peu de temps pour les aider à continuer sur leur chemin, alors je passerai toujours ces coups de fil.

Amen !

Peu de responsables A&R de labels prestigieux font ça, mais c'est tellement important pour un label de le faire. Je compare ça à mon graffiti – j'ai appris à peindre grâce aux meilleurs writers de New York. J'ai trouvé tout ça dans un livre et j'ai voyagé pour en apprendre plus. Ça m'a permis d'avoir un standard. C'était un standard très élevé, mais je savais que c'était à ce niveau que je devais le suivre si je voulais apporter une quelconque contribution à la forme d'art.

C'est exactement comme ça que j'ai toujours traité le label. Il s'agit de poser ça d'une manière lisible avec des formes définies pour montrer où nous en sommes et ce que nous représentons. Et pour revenir à cette compilation Drum'n'Bass Life, c'est aussi une façon pour moi d'épeler les choses très clairement sur ce qui est venu avant nous et à quel point nous devons maintenir un standard élevé. Je suis très heureux que le niveau, pour une grande partie du genre, soit resté aussi élevé depuis.

Drum & Bass Life de Goldie est disponible en ligne.

