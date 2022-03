Good Dirty Sound, le crew qui réinvente les fêtes hip-hop

Après ces événements hors norme, les membres de GDS reviennent à des teufs plus classiques à partir de 2013, dans des bars et dans des clubs. Mais deux ans plus tard, la passion de l’underground revient les titiller. Ils trouvent alors un nouveau lieu à squatter, à Asnières, en 2016. “On est restés trois ans et c’est ce qui nous a permis de nous faire un nom sur Paris. Surtout un été pendant lequel on faisait des soirées tous les samedis. On ramenait des gens comme

, qui sont tous devenus des artistes confirmés aujourd’hui.” Après cet été enflammé, une procédure d’expulsion les oblige à évacuer les lieux en 2017-2018. Un mal pour un bien puisque GDS se dégote un lieu immense de 3 000 mètres carrés à La Courneuve. “On s’est dit que c’était trop grand, trop sale. Mais on a nettoyé un petit coin et on a monté une rave”, se souvient Titus.