La méthode Gotaga sur Rocket League

Corentin 'Gotaga' Houssein Le Français Corentin "Gotaga" Houssein, ancien joueur professionnel sur Call Of Duty et star de Twitch et YouTube, est désormais engagé dans le circuit compétitif Fortnite au sein de Team Vitality.

, le crack de la Karmine Corp, à propos des skills nécessaires pour devenir un joueur plus que correct sur Rocket League. Le fond de son propos : travailler ses fondamentaux. Encore et encore, tout en se sortant de la tête tout ce qui est “reset”, “double reset” et autres “double tap” : des éléments qui en mettent plein les yeux, mais loin d’être indispensables à bas élo.