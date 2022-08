Zarco accroche le Top 5 en Autriche

compte profiter de son départ pour remonter quelques places, alors qu’il s’était montré l’un des pilotes les plus rapides du paddock tout au long des essais libres du week-end. Son embrayage en décide finalement autrement. Et le Français se retrouve 9e après les premiers virages... «J’ai essayé de partir fort pour gagner une ligne, mais j’ai repris l’embrayage plusieurs fois et la moto n’a pas bien réagi, commentera-t-il un peu plus tard. C’était le moment clé de la course. J’avais du rythme et je me sentais capable de rester avec

Et les ennuis s’enchaînent pour le Cannois lorsque, 3 tours plus tard, il est gêné par Bastianini dans le virage 3. Zarco voit alors Vinales et Marini lui passer devant. Mais le pilote Pramac va vite et il va le prouver ensuite jusqu’à l’arrivée. Remontant ses adversaires les uns après les autres, il se retrouve à la 6e place à 3 tours de l’arrivée après avoir pris l’avantage sur Aleix Espargaro . Dans le dernier tour, son coéquipier Jorge Martin part à la faute alors qu’il tente de dépasser Bagnaia pour la victoire finale. Une erreur qui coûte cher à l’Espagnol… et qui ouvre les portes du Top 5 à Zarco.