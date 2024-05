Une journée dans les entrailles du MotoGP de France

Dès 9 heures du matin, les tramways qui partent de la gare pour se diriger vers le circuit Bugatti sont pleins à craquer. La ville de Sarthe, qui compte habituellement 145 000 habitants, se retrouve prise d’assaut par 300 000 fans prêts à faire des centaines (ou des milliers) de kilomètres pour voir leurs idoles : Johann Zarco , Pedro Acosta , Marc Márquez , Jorge Martín et les autres… Ils étaient tous présents pour ce grand rendez-vous de la saison de MotoGP .

Dans les transports, une myriade de t-shirts, casquettes et combinaisons en l'honneur des pilotes se font face dans le calme malgré une proximité plus ou moins totale. On pourrait se croire dans un RER francilien à 18h30, mais on est bien dans le tramway qui relie l’Université du Mans et l’arrêt Antarès. Du 93 de Marc Márquez au 5 de Zarco, il y en a pour tous les goûts même si les 46 de Valentino Rossi, légende aujourd’hui à la retraite, sont visibles partout ou presque. Anglais, Espagnols, Portuguais, Français, on retrouve de nombreuses nationalités, bannières à l’appui. Évidemment, le drapeau breton, indéboulonnable à chaque événement dans l’Hexagone et ailleurs, apparaît assez régulièrement dans la foule.

Au cours du trajet d’une vingtaine de minutes, ça tente un timide : « Ah, qu’est ce qu’on est serré, au fond de cette boîte… » qui se termine dans un long silence. Heureusement, les conversations reprennent vite et vont bon train. On devise, on anticipe : « ils aiment pas ce virage, ils sont tous tombés là la dernière fois ! », « Au moins, ça fait du spectacle. » « En tout cas, le petit Pedro Acosta, je l'ai repéré moi ! », « Vous êtes dans quelle tribune vous ? Et c'est bien ça ? »

Bienvenue au camping

Une fois arrivé aux abords du circuit, il faut marcher quelques minutes et passer devant une (infime) partie des campings qui entourent le tracé. À plusieurs mètres à la ronde, une odeur de saucisses et de barbecue embaume l’air manceau. À perte de vue, des tentes, des voitures et des campings-cars sont alignés. Ici et là, les feux de camp de la veille rendent leur dernière braise, accompagnés de cadavres de bières qui ont fait office de petit déjeuner. Déjà, on peut entendre le rugissement des moteurs qui entrent en scène pour les essais du dimanche matin, à moins qu’il ne s’agisse des derniers campeurs s’amusant avec leurs rupteurs.

Le circuit Bugatti, un tracé iconique © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Au nord et à l’ouest du circuit, les parkings sont pris d’assaut par les spectateurs. Pour les aficionados des deux roues, c’est un véritable défilé de véhicules pimpants. Honda Repsol à l’image de celle que pilotait Dani Pedrosa ou Ducati Lenovo, il y a de quoi se brûler la rétine, et ils sont nombreux à prendre religieusement en photo la bécane de leurs rêves en passant à côté.

Au cœur du tracé

Lorsqu’on passe les portes attenantes à l’Automobile Club de l’Ouest, on se rend encore un peu plus compte de la ferveur qui entoure l’événement. Même pendant la course de Moto3, les places vides sont aux abonnés absents (si l’on fait abstraction de la tribune VIP). Pour le week-end, l’intérieur du tracé se transforme en véritable ville miniature. Chaque écurie dispose de ses stands, on peut y acheter un t-shirt, une casquette, ou même la combinaison de son pilote préféré. Chez Red Bull, on peut faire des photos avec les motos, et des simulateurs permettent d’évaluer vos qualités en virage, l’équivalent MotoGP d’un taureau mécanique. Dans la cour derrière le bâtiment, des poufs sont disposés ainsi qu'un écran géant permettant de suivre la course. En attendant l'événement principal, deux tables de mixage et des enceintes posées sur un pick up pimpé assurent l'ambiance. Aucune trace de Laurent Garnier, il n’empêche qu’il ne reste aucun siège. Il faut dire que pour suivre le GP à l’ombre et sans se dévisser le cou, on ne fait pas mieux.

La meilleure enceinte portable © Yan Peirolo

Du côté des paddocks, un groupe de fans campe devant les camions KTM et GasGas . Malgré les fortes températures (23 degrés, mais entre les moteurs et le bitume, il fait très, très chaud) ils tiennent bon, poster de Jack Miller à la main. Des journalistes espagnols sont également présents devant les camions de GasGas, probablement en quête d’une interview de Pedro Acosta, nouveau phénomène du MotoGP.

Les camions stationnés dans les paddocks © Yan Peirolo

De temps à autre, des membres des différentes équipes font leur apparition devant les véhicules pour vaquer à leurs différentes occupations au sein des paddocks. On peut fréquemment voir les mécaniciens aller et venir, charriant avec eux plusieurs pneus.

Deux mécaniciens transportent des pneus © Yan Peirolo

L’un d’eux, sans s’en rendre compte, finira même par faire tomber une partie de son chargement. Un homme en scooter passe à côté : « la rueda, perdió la rueda ! » (la roue, tu as perdu une roue !). Oui, comme 41 % des pilotes sont espagnols, les GP ont une petite touche ibérique . La femme qui l’accompagne s’empresse de descendre pour lui venir en aide et lui ramener la précieuse gomme qui sera (peut-être) utilisée pour la course principale, dans quelques heures maintenant.

Un peu plus loin, quelques fans attendent fermement les pilotes à la sortie de leurs bus. Coup sur coup, il réussissent à prendre un selfie et à échanger quelques mots avec Marc Márquez et Jorge Martín . « Il reste du monde à l’intérieur, on n’a pas vu Johann Zarco encore ! ». Ayant parcouru un long chemin depuis l’Alsace, Michael et Sandra n’en sont pas à leur premier GP : « On n'est pas venu depuis 2016, en plus après il y a eu le COVID et tout… mais lui, il est même allé au Grand Prix moto d’Autriche ! », « Là-bas, on peut tout voir depuis une tribune . Ici, c'est plus compliqué. Si tu as deux virages, c'est déjà bien ».

Jorge Martín salue ses fans © Yan Peirolo

L'ambiance en tribune

C’est vrai que, pour ce qui est d’assister à la course, à moins d’avoir opté pour les sièges numérotés de certaines tribunes, il faut se lever (et arriver) très tôt pour être le plus proche possible du grillage. Et une fois installé, malgré la peau souvent rougie par un soleil implacable, plus question de bouger. On se masse dans les gradins et à côté des virages en espérant avoir la meilleure vue possible. Les habitués sont venus équipés : chaise, glacière, radio pour suivre la course et tabourets dépliables. D'autres semblent avoir un peu trop profité du sprint de la veille et de la soirée qui a suivi, et préfèrent se reposer dans l’herbe.

Même si l’on entend ici et là des gens chanter la gloire de Johann Zarco ou de Fabio Quartararo, d’autres ont des chouchous bien différents. C’est le cas de Santiago et Samuel, deux Colombiens mordus de moto qui prennent des photos, tout sourires, enveloppés dans leur drapeau : « Ça fait quatre ans que j’habite à Paris, et trois ans que je viens ici. Bien sûr, j’étais pour David Alonso (N.D.L.R son compatriote et vainqueur de la course Moto3, juste devant Dani Holgado). Pour le GP, je suis derrière Marc Márquez, toujours. »

L’heure du grand départ

Johann Zarco se concentre avant la course © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Alors que le GP tant attendu se rapproche au fil des minutes, le speaker du Mans harangue le public et présente encore et encore chacun des pilotes. Lorsqu’il parle de Marc Márquez, on peut entendre un mélange de huées et d’encouragements s’élever d’une foule probablement lassée par la domination de l’Espagnol. À l'applaudimètre, Jorge Martín, tout comme Pedro Acosta, font clairement partie des favoris. Mais, évidemment, c’est Johann Zarco qui récolte la palme du pilote le plus ovationné, son nom étant même scandé par les spectateurs pendant plus d’une minute.

C’est ensuite Sébastien Loeb , autre figure du motorsport français, qui fait son apparition sur la piste mythique pour évoquer sa passion du MotoGP. Les nuages ont beau faire leur apparition dans le ciel, l'engouement et l’excitation restent de mise avant la course.

La foule s'amasse devant les grilles © Yan Peirolo

Les moteurs grondent, et les pilotes s’élancent derrière un Jorge Martín ayant pris la pôle après les qualifications de la veille . Partout, on essaye de se faire plus grand, à certains endroits, des fans ont même déplacé des bancs pour braver un mur malgré les barbelés qui le surplombent.

« Ouuuuh ! Ahhhh ! Ohlalala ! » Au rythme des attaques de Marc Márquez, parti 13e et effectuant une remontée monstrueuse, les spectateurs oscillent entre inquiétude et extase.

Dans un GP de France particulièrement riche en chutes, on entend la déception d’une tribune à l’autre chaque fois qu’un pilote quitte la piste. Lorsque Jorge Martín parvient à reprendre la tête de la course en passant devant Pecco Bagnaia, la tribune exulte. Pour le reste du parcours, les fans du Martinator passeront leur temps à se ronger les doigts tout en vérifiant frénétiquement l’état du classement sur leur téléphone.

Embouteillages en tête de course et aux portes

Le trio de tête au GP de France © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Comme souvent, Marc Márquez tente tout pour effacer son retard au classement des pilotes. Il finit même par prendre la 2e place en dépassant l’Italien à quelques virages de la ligne d’arrivée, mettant finalement tout le monde d’accord. Après l’apparition du drapeau à damier, la foule rend hommage aux pilotes avec de longues minutes d’applaudissements alors que ceux-ci font un tour d’honneur. Jorge Martín, hauteur d’un week-end parfait , est debout sur sa moto, le drapeau espagnol sur les épaules.

Après l’événement, certains restent pour assister au podium, mais une grande partie du public prend la direction des sorties, à tel point que cela crée des embouteillages humains à certains points de passage. Heureusement, une nouvelle fois, le calme et la bonhomie sont de la partie.

Après le triomphe des pilotes et les sempiternelles conférences de presse d’après course, le Bugatti est presque vide. Paddocks, village, gradins, mais si l'endroit semble désert, c'est parce qu'une file interminable de voitures et camping-cars tente de quitter la zone. Gageons qu'ils préféraient être à moto, comme leurs idoles. Une bonne idée à mettre en pratique lors de l’édition 2025.

Pour se rendre compte de la vitesse atteinte par les pilotes présents au Mans, revivez cette course entre certains des véhicules les plus rapides du monde :

6 minutes La course ultime La course de dragster qui déterminera, une bonne fois pour toutes, quel véhicule est le meilleur.