Envoyé à pleine vitesse dans le mur de pneus qu’il a percuté violemment (un impact mesuré à 51 G), Max Verstappen a mis quelques minutes à sortir de sa monoplace détruite quand Lewis Hamilton n’a eu que de légers dommages sur son aileron avant à déplorer et a pu continuer sa route. Sonné, le Néerlandais a pu sortir de sa monoplace, se mettre debout et même saluer la foule. Mais il a rapidement été pris en charge par une ambulance et a ensuite été emmené à l’hôpital.

savent qu'on ne met pas une roue à l'intérieur dans Copse", a réagi fermement Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing Honda en alertant le directeur de course Michael Masi sur la dangerosité de la manœuvre d’Hamilton. Revenu plus tard sur l’accident au micro de Channel 4, Horner a ajouté concernant la sanction de 10 secondes d’Hamilton qu’un "comportement aussi dangereux et imprudent devrait être sanctionné par une suspension ou quelque chose comme ça".

Le pilote Ferrari a de son côté été l'observateur privilégié du duel et de l'accrochage entre Verstappen et Hamilton et a même récupéré la première position après l'incident. Il a tenu sa première place jusqu'à deux tours du terme (malgré des coupures moteur récurrentes), cédant finalement face à Hamilton au 50ème tour. Malgré 13 secondes de retard sur le pilote Ferrari au 30ème tour de course, le septuple champion du monde est revenu comme un boulet de canon sur ses adversaires, dépassant

Reparti en deuxième position au restart, Hamilton est donc resté immobilisé aux stands 10 secondes de plus lors de son unique arrêt avant de repartir en quatrième position d’une course longtemps menée par Charles Leclerc . Le pilote Ferrari a de son côté été l’observateur privilégié du duel et de l’accrochage entre Verstappen et Hamilton et a même récupéré la première position après l’incident. Il a tenu sa première place jusqu’à deux tours du terme (malgré des coupures moteur récurrentes), cédant finalement face à Hamilton au 50ème tour. Malgré 13 secondes de retard sur le pilote Ferrari au 30ème tour de course, le septuple champion du monde est revenu comme un boulet de canon sur ses adversaires, dépassant Lando Norris (4ème) puis son coéquipier Valtteri Bottas (3ème) avant de faire de même sur Charles Leclerc (2ème) pour s’imposer à domicilie.

Avec cette quatrième victoire cette saison et le score vierge de son rival, Lewis Hamilton réduit considérablement son écart sur Max Verstappen. L’Anglais (qui pointait après la course sprint d’hier à 33 points du Néerlandais), ne compte désormais plus que huit points de retard sur le pilote Red Bull Racing Honda alors que Mercedes revient à quatre unités seulement de l’écurie autrichienne.

