Trophy Hunters : le guide des trophées ultimes à choper sur Gran Turismo 7

Évidemment, peut-être qu’après l’écriture de ces lignes un bolide encore moins cher que la Swift sera disponible via une mise à jour. Vérifie avant de faire tes achats, et n’oublie pas qu’il faut impérativement pouvoir monter un turbo et renforcer la rigidité du véhicule pour compléter ces trois trophées en même temps.

Ces fameux permis… Véritable marque de fabrique de la licence, ils se posent comme le plus gros des challenges pour tous les complétistes en herbe. Et, il faut le dire tout de suite, il n’y a pas de solution miracle pour obtenir l’or à chaque fois. On aurait bien aimé t’offrir cela sur un plateau, mais il va tout de même falloir que tu donnes un peu de ta personne.

En plus d'avoir le bon véhicule, il est également important de choisir une piste qui présente des trajets plats et droits et un minimum de virages. Des circuits comme le High Speed Ring au Japon ou la Special Stage Route X sur le continent américain conviendront pour le trophée Archidémon de la vitesse. Tant que le circuit choisi te laisse suffisamment de temps pour atteindre des vitesses de pointe sans virages serrés, il peut être utilisé pour ce trophée. Dès le début de course, il ne devrait pas falloir longtemps pour atteindre 600 km/h avec une trajectoire rectiligne. Comptes environ 20 secondes d'accélération non-stop avec la SRT Tomahawk X VGT, et le trophée devrait être débloqué.

