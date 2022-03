Les 5 pépites de Gran Turismo 7

Résumé 1 La voiture parfaite pour débuter

L’un des gros points forts de Gran Turismo 7 est indéniablement son énorme catalogue de véhicules. Il y en a pour tous les goûts, de tous les types et pour toutes les bourses. Le truc, c’est qu’il peut être un peu difficile de s’y retrouver, et, donc, de dépenser ses crédits de façon optimale. Surtout quand vous devez diversifier vos achats afin de brûler l'asphalte dans différents types de course. D’où notre petite liste pour vous venir en aide, composée de bolides divers : plus ou moins chers, répondant à différents critères. Florilège.

01 La voiture parfaite pour débuter

Toyota Aqua S '11 : Une excellente voiture de départ. Son look est assez terne, certes, mais elle est bon marché et immédiatement accessible pour 20 000 crédits avec un total de 349,25 PP. Seulement 120 chevaux sous le capot, mais tout de même une accélération raisonnable et une tenue de route assez bonne pour ce prix. Sinon, la Honda Fit Hybrid est un peu moins chère mais son comportement n'est pas aussi fiable que celui de la Toyota. Par contre, si vous êtes prêt à investir un peu plus, les économies réalisées peuvent être utiles pour améliorer la voiture vous-même.

Les polyvalentes

BMW M3 '07 : Elle coûte 93 000 crédits, ce qui devrait être assez simple à économiser, et elle est débloquée après avoir terminé l'événement 22 du livre des menus. Avec un PP de 533,76, vous apprécierez sa fiabilité et la possibilité de l’améliorer jusqu'à 624,44 PP. Sa puissance de 415 chevaux est également plus que suffisante pour son prix relativement bas. Un rapport qualité/prix très intéressant.

Deutsche Qualität ! © Sony Interactive Entertainment

Ferrari F12 Berlinetta '12 : Une voiture jouable même en fin de jeu, particulièrement utile si vous essayez d'économiser de l'argent à ce stade. Dans le détail, ce bolide a une puissance de 739 chevaux, 634,16 PP et ne coûte “que” 373 000 crédits. D'accord, ce n'est pas donné, mais vous pouvez l'obtenir gratuitement. Pour cela, complétez le livre de menus numéro 38 et vous l’obtiendrez en cours de route. Bon, on ne vous le cache pas : cette F12 est débloquable relativement loin dans la campagne. Donc n’hésitez pas à passer par la caisse avant d’y être, sauf si vous êtes près de vos sous.

La touche rallye

Audi Sport Quattro S1 Pikes Peak ’87 : Les voitures les plus rapides attireront toujours le plus d'attention dans Gran Turismo 7 , mais il y aura des domaines où elles pourront être surclassées par des véhicules beaucoup moins chers. Malgré son âge avancé, l'Audi Sport Quattro S1 Pikes Peak '87 est l'une des meilleures voitures de rallye de Gran Turismo 7. La débloquer ne coûte rien puisqu'elle peut être acquise grâce au livre de menus 37, que vous pouvez compléter en progressant dans le jeu.

Même si vous êtes tenté d'utiliser l'une des voitures les plus rapides de votre collection, si le circuit exige une voiture de rallye, vous ne pouvez pas vous tromper avec l'Audi Sport Quattro S1 Pikes Peak '87 et ses 688.06 PP.

L’avion de chasse

Si le futur était une voiture… © Sony Interactive Entertainment

SRT Tomahawk X VGT : La voiture la plus rapide de Gran Turismo 7 est la SRT Tomahawk X VGT, sans hésitation. Avec son moteur de 7 000 cm3, son poids ultra léger de 749 kg, sa puissance de 2 586 chevaux et ses 1,336.12PP, nous sommes véritablement en présence d’une machine de guerre. Il s'agit d'une voiture à 1 million de crédits dans Gran Turismo 7, mais lorsque vous mettrez enfin la main dessus, vous serez loin d'être déçu. On met la nôtre à couper.

Le bonus qui donne des ailes

Red Bull X2019 : Gran Turismo et Red Bull ont un partenariat de longue date qui a donné naissance à d'hypothétiques concept-cars, dont le plus récent est le Red Bull X2019. Cette monoplace est basée sur le concept d'une voiture de course libérée de toutes réglementations, purement centrée sur la performance et la vitesse.

Cette voiture diffère des autres bolides du jeu car elle joue dans une catégorie à part. La maniabilité et la conduite de cette fusée sur roues ne vous conviendront peut-être pas au début, mais une fois que vous vous y serez habitué, elle sera parfaite. Équipée d'un moteur V10, elle peut atteindre une vitesse de 320 km/h. Très rapide, donc, et le pur produit de la meilleure marque du secteur. Objectif, nous ? Toujours !

Une liste qui devrait vous dépanner sur toutes les étapes de la grande route qu’est Gran Turismo 7.

